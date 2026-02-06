比北市慘？ 學者揭綠營這縣市「不敢押注」 大罷免後曝兩驚人現象

年底新竹市長選舉，國民黨選擇禮讓現任市長高虹安，民進黨人選布局遲未明朗。銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，民進黨目前在新竹市面臨的最大困境，是「想徵召、卻沒有人敢放心出來選」，黨內彼此觀望，像是誰都不願意押注的一場高風險賽局。

杜聖聰今（6）日在臉書發文表示，新竹市從來不是穩定的綠營鐵票區。早年大致是「藍六綠四」的結構，2014～2018年在林智堅的城市治理品牌與中央氛圍加乘之下，曾短暫拉高到接近「綠五藍四」，但那是候選人形象與全國情緒疊加的高峰，而非板塊永久翻轉。

他說，2020年總統大選中，蔡英文在新竹市大勝韓國瑜，更多是「反韓情緒＋中產跑票」所造就的一次性「綠白合流」，卻被黨內部分人誤讀為綠營基本盤已穩固成形，為後續錯估埋下伏筆。這樣的誤判，遇上綠營在新竹的派系結構，問題被進一步放大。

他續指，中央有新潮流、正國會、英系、親賴系等不同力量，地方則有以柯建銘為核心的強勢山頭，加上市議員、社團與專業團體各自形成的小山頭，提名市長從來不只是「找一個能贏的人」，而是「誰出線、誰未來說了算」的權力再分配。任何一個潛在人選都很清楚，一旦接受徵召，就等於走進中央派系與地方山頭糾結的戰場，既要背選舉輸贏的責任，又要承擔之後資源與恩怨的壓力，這正是今天大家「不敢押注」的心理根源。

杜聖聰表示，在這種結構下，2022年新竹市長選舉成為一場集中爆發的災難。林智堅被徵召轉戰桃園，對新竹選民而言，這不只是「政績不連任」的技術問題，而是一種「被抽空」的背棄感；隨後論文爭議發展到學位被撤銷，又讓原本建立的誠信資本瞬間崩塌。這種從期待到背叛的心理落差，直接投射到對民進黨用人與誠信的質疑，也一併壓在接班者身上。

杜聖聰分析，新竹市的「綠色票」本身就是碎片化的。一旦提名過程被視為派系操作、前市長形象崩壞，又疊加「國家機器過度使用」的印象，這些碎片就會出現冷卻、分流甚至反向投票。

他進一步指出，罷免戰之後，外界可以看見兩個現象：其一，民進黨在新竹市的基礎動員並未全面崩潰，仍然有一定組織能量；其二，藍營與白營卻已成功把「討厭民進黨」塑造成跨陣營的共有語言，使得許多對高虹安本身也有保留的選民，仍選擇在關鍵時刻「不讓民進黨得逞」。這代表，新竹市政治的決定性力量，已經從傳統藍綠板塊，轉移到一大塊對人格誠信、比例原則與被尊重感高度敏感的中間選民身上。

杜聖聰表示，任何被點名的人都知道，自己不只是要面對藍白競爭，更要承受前一輪錯誤決策與信任破產的反作用力。他認為，民進黨在新竹要走出「無人敢選」的陰影，真正需要的，不只是再找一個「形象好」的人頭，而是坦誠面對過去在人選調度、學倫爭議與國家工具使用上的失衡，重新界定自己與城市、與中間選民之間的關係。否則，即使找到願意被徵召的人，面對的仍然會是一場在不信任與恐懼之中起跑的選戰。

