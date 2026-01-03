比北部還冷！高雄、台南罕見低溫 鄭明典：應該是第一次

強烈大陸冷氣團持續影響全台，各地氣溫明顯下探，中央氣象署觀測顯示，雲林古坑鄉氣溫僅7.2度，成為本島平地最低溫紀錄。這波冷空氣造成罕見的中南部低溫現象，甚至讓高雄、台南首次因輻射冷卻效應列入低溫排行榜。

高雄、台南也列入低溫排行榜。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

中央氣象署早上的觀測數據指出，嘉義縣竹崎鄉氣溫7.4度，排名第二低溫，南投名間鄉和高雄田寮區也僅測得8度左右。前中央氣象局局長鄭明典在臉書發文表示，此次輻射冷卻效應特別明顯，高雄、台南也列入低溫排行榜，「這應該是第一次」。

根據中央氣象署發布的低溫警示，新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中和宜蘭等地都亮起橙色燈號，顯示這些地區持續出現10度以下低溫的機率相當高。基隆、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及金門則為黃色燈號，代表同樣有可能出現10度以下的低溫狀況。

氣象署提醒民眾務必做好保暖措施，留意寒流帶來的健康風險，尤其是老年人及心血管疾病患者更需特別注意防寒。

