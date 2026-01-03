比北部還冷！高雄、台南罕見8度低溫 鄭明典：應該是第一次

強烈冷氣團發威，今晨各地出現低於10度的低溫。（圖／方萬民攝）

受首波強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫自昨（2日）晚起持續下探，中央氣象署今（3日）清晨對全台19個縣市發布低溫特報。氣象署指出，各地今晨氣溫明顯下降，平地部分地區甚至出現8度以下低溫，部分區域恐持續處於10度以下，提醒民眾做好保暖措施。

此次低溫特報中，新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市及宜蘭縣亮起橘色燈號，代表當地可能出現10度以下低溫。另有基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣與金門縣亮起黃色燈號，顯示低溫落在10度左右的機率亦高。

前氣象局長鄭明典也在深夜及清晨透過社群平台提醒，指出今晨冷氣團加上「輻射冷卻效應」，使得低溫更加明顯。他表示，全台平地氣溫普遍在12度以下，多數地區在3日清晨前將再下探一波。鄭明典特別提到，雖然北部長期習慣低溫，但中南部地區平常氣溫較高，對寒冷較不耐受，所以在低溫提醒上，中南部要特別注意清晨的低溫。

他也指出，花蓮以南的東部地區因海水溫度偏高、風向與地形平行，加上恆春半島受地形屏障影響，氣溫變化相對緩和；東北風在此區影響力有限。

鄭明典今晨5時41分轉發氣象署溫度排行資料指出，「特別是輻射冷卻低溫！高雄、台南上榜，這應該是第一次！」而截至今晨6時15分，各地出現低溫地點包含嘉義縣竹崎鄉7.7度、雲林縣古坑鄉7.9度、高雄市田寮區8.0度、台南市關廟區8.3度。而外島部分，連江縣的東引與馬祖更分別出現6.6度及6.8度的低溫紀錄。

今晨低溫排行榜。（圖／鄭明典臉書）

