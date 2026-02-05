比升職加薪爽！他盤點職場「3大療癒瞬間」 一票社畜共鳴：笑著就哭了

生活中心／王文承報導

一名上班族就分享，出社會後才懂，上班最爽的從來不是加薪，而是成功躲過職場各種小地雷的瞬間（示意圖／資料照）

每當升職加薪，總能讓人短暫感到開心，但也有不少上班族認為，真正讓人撐過一天的，其實是那些微不足道卻難得的小確幸。一名上班族就分享，出社會後才懂，上班最爽的從來不是加薪，而是成功躲過職場各種小地雷的瞬間，只要發生一項，就會覺得「今天應該能平安下班」，貼文曝光後，立刻引發大量共鳴。

他列職場3大時刻比加薪爽 一票社畜共鳴

一名網友在社群平台《Threads》上發文表示，踏入職場後才發現，讓人鬆一口氣的往往不是什麼重大成就，而是那些小到不行、卻能瞬間療癒心靈的時刻。只要其中一項出現，就會讓人產生「今天的我應該能活到下班」的錯覺。

原PO也列出三大「躲過一劫」的職場療癒瞬間。第一名是走進茶水間時發現裡面剛好沒人，不必勉強自己擠出笑容，和不熟的同事寒暄；第二則是準備印資料時，印表機一路順暢，沒有卡紙、沒有缺碳粉；至於第三點，則被原PO直接給滿分，那就是主管一整天都在外出開會、不進公司，少了臨時交辦、突襲關心與情緒壓力，連辦公室的空氣都彷彿清新了不少。

貼文曝光後，掀起大批網友熱烈討論與共鳴，「真的懂，這種低調的小確幸，比加薪還難得」、「能安靜喘口氣的下班前時光超療癒」、「開會前五分鐘，靈魂直接半價出清」、「辦公室最療癒的就是那個沒人搶茶水間的瞬間」、「長大後的職場哲學，被你寫得太貼切了」、「我的靈魂已經在茶水間排隊等放空了」、「好累，笑著笑著就哭了」。

也有不少人分享各自的「幸運時刻」，其中以得知主管不進公司最讓人放鬆，「上班當天主管請假」、「整間辦公室只有我一個人」、「原本要開的會臨時被取消，瞬間覺得自己是全天下最有福報的人」、「討厭的同事請假也算小確幸」、「走進廁所、走出廁所都沒遇到任何人」，全都被網友列為職場生存中的高光時刻。

