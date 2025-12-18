比去年同期高！中國客11月仍有56萬人訪日 林氏璧：怎麼這麼不聽話

中國飛日本航班大量取消恐影響日本旅遊市場，圖為2025年9月11日東京新宿街頭。路透社



中國政府為了反制日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，近期頻繁聲稱日本「危險」呼籲陸客不要前往旅遊。不過，旅日達人林氏璧在臉書貼出日本政府觀光局（JNTO）昨（12/17）日公布的最新統計，發現今年11月訪日外國旅客人數達351萬8000人，比去年同期增加了58萬人，創下歷來11月新高紀錄，而中國仍有「不聽話」的56萬人訪日。

日本觀光局指出，累計今年1至11月訪日人數已達3906萬人，不僅超越2024年全年總數的3687萬人，也確定2025年全年將首度突破4000萬人次，再創歷史新高。11月共有19國訪日人數創歷年同期新高，累計至11月已有 17個市場刷新史上最高紀錄，其中美國全年訪日人數首度突破300萬人次，成為繼韓國、中國、台灣之後，第4個年訪日人數超過300萬的國家。

廣告 廣告

數據顯示，11月訪日旅客前五名國家，分別是韓國82萬4500名旅客（年增10.0%）；中國儘管實施限日令，11月仍有56萬2600人（年增3.0%）到訪；台灣共有54萬2400人（年增11.1%）前往日本；美國也有30萬2500人（年增22.2%）；第五名的香港則是20萬7600人（年減8.6%）。

2025年11月訪日外國客人數總計。翻攝自日本政府觀光局

林氏璧分析指出，台灣11月訪日人次再度改寫歷史新高，人數已到達和中國不相上下的55萬左右；中國政府呼籲暫緩赴日，對旅遊意願造成一定影響，「還有56萬人可能讓某些人意外，我來算給大家看」，數據顯示2025年中國單月最高訪日人次出現在8月，達101萬人次；若以2024年中國旅客「11月約為當年度最高月份7成」的比例推算，今年11月原本推估可達約71萬人次，實際為56萬人次，減少約15萬人次，與先前市場傳出部分航班取消的規模相近。

林氏璧認為，中國旅客僅比預期中少了15萬，這些少掉的應該多半是團客，對自由行的旅客影響較少，再加上航空座位數較去年冬令航季初期有所增長，旅客人數仍超越去年同期，「國家都苦口婆心的希望你們不要去危險的日本了，你們怎麼這麼不聽話呢？」

林氏璧也指出，除亞洲市場外，到日本旅遊的外國旅客在很多國家都有非常大的成長，11月與去年同期相比，成長幅度較高的市場包括俄羅斯年增97.8%、墨西哥年增53.0%、中東地區年增46.8%、義大利年增45.8%、德國年增33.8%、西班牙年增28.7%、北歐年增27.7%、印度年增22.8%、印尼年增15.5%、馬來西亞年增14.8%。

林氏璧說，日本「明顯沒有把雞蛋放在同一個籃子裡」，近年積極分散客源市場，降低對單一國家的依賴，「假如中國的旅客接下來會銳減，其他市場的旅客有機會一定程度的補上來，「也許到12月會看到更大規模中國旅客的減少？台灣應該有機會到第2名喔。讓我們繼續看下去」。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜