比去年晚14天 東京市中心下初雪

受到強烈冷氣團影響，日本各地出現降雪。東京市區也於昨晚降下今冬首場初雪，比去年晚了14天。

共同社報導，日本氣象廳週五（1/2）宣佈，在東京都心地區觀測到了今冬初雪。這場初雪比往年早1天，比前一年晚14天。東京積雪約1公分，預計今日（1/3）天氣持續寒冷，氣溫跌至零下0.4度。

東京都知名景點淺草寺，昨晚7時過後能看到雪花在空中飄散。

日本東京淺草寺附近2日晚間下起今冬初雪。美聯社

受強烈寒潮和冬季型氣壓形勢影響，預計東日本和西日本的日本海一側今日將有部分地區出現達到警報級別的大雪，平時少雪的太平洋一側也可能出現大雪。

氣象廳已呼籲提高警惕。

綜合日本媒體報導，截至2日晚間6時觀測的24小時降雪量分別為新潟縣系魚川市64公分、福井縣南越前町41公分、鳥取縣大山町38公分。千葉縣市川市因路面結冰，引發交通事故，有警車被追撞。

