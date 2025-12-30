比去年還少 星宇航空「年終1個月、調薪3%」

星宇航空年終一個月。（圖／TVBS）

星宇航空近日發布內部信宣布年終獎金僅為1個月，比去年減少，引起員工不滿。公司同時表示將調薪3%，並增加5天全薪病假及10天全薪住院病假，解釋今年營運環境變數多，客運表現與去年有所差異。相較之下，長榮航空傳出年終6.5個月、非主管職調薪2500元，而華航年終則待全年獲利結算後定案。人力銀行調查顯示，明年第一季有近6成企業願意加薪，平均調幅約4.1%，創4年新高。

星宇航空今年的年終獎金公告讓許多員工感到失望。公司透過內部信表示，依2025年度整體營收狀況，將發放1個月年終獎金，另增加5天全薪病假及10天全薪住院病假。空姐教室負責人陳瑞秋表示，景氣確實可能有所影響，但對考生而言，他們更重視每月平均薪資是否比目前工作高。但也有員工在網路上抱怨，公司前三季營收衰退，又擴充機隊，即使行銷完善，但新公司要賺回本仍需時間。

星宇航空證實，目前機隊數已達29架，航線布局共35條，並計劃明年陸續引進14架新機，已提前展開相關前置作業與營運準備。考量今年營運環境變數多，客運表現和去年有所差異，經評估營運及未來布局後，決定年終獎金為1個月，整體調薪幅度約3%。

長榮航空傳出年終獎金為6.5個月。長榮回應表示，這是與同仁共享營運成果，除了營運績效外，也與永續經營、公司規劃及個人績效表現有關。華航則表示，年終獎金待全年獲利結算完成，將依照團體協約與企業工會協商，後續經董事會決議後定案。若參考去年數字，星宇給予2個月年終獎金最少，長榮7個月，華航6.6個月，虎航則高達12個月最多。

陳瑞秋指出，長榮航空一直以來在飛安以及薪水福利結構方面都非常穩定，長榮航空和中華航空都是現在考生中最喜歡的航空公司。人力銀行針對明年第一季企業徵才加薪進行調查，結果顯示近6成企業預期明年景氣看好，創4年新高，可望調薪幅度達4.1%。連鎖烘焙品牌人資部經理謝瓊瓊表示，預計調薪幅度至少3-6%，有特殊表現績效會再另外加給。

人力銀行發言人曾仲葳強調，像是生日假或是年補班等福利對於留住人才以及招聘新鮮人都非常有吸引力。人力銀行也觀察到，基層人力和技術職員仍然缺工，如何提高誘因吸引人才不只要加薪，福利也要好。

