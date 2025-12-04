比台北市貴？！羅東夜市旁 10坪畸零地「開價兩億」

在羅東豐年路上的一塊畸零地，10坪大小，挨著一棟民宅，上頭卻高掛紅布條寫要價兩億元。（圖／東森新聞）





有民眾發現，在羅東豐年路上的一塊畸零地，10坪大小，挨著一棟民宅，上頭卻高掛紅布條寫要價兩億元！讓路過的人看到都超傻眼。而我們也找到了買下10坪土地地主，他表示本來想一次買下鄰近一整塊土地，控訴遭仲介公司捷足先登，因此才會選擇將前方10坪多的小路買下表達抗爭，但交通處說要是影響民眾通行會觸犯刑法。

宜蘭羅東豐年路上，這棟民宅開價不用5千萬，但前面這塊畸零地，約10坪大的騎樓要價2億。

民眾：「兩億，10坪而已，賣兩億也太也太誇張了吧，10坪而已，10坪才一點點，而且它廣告非常地大。」

廣告 廣告

而兩億土地是，就是鐵捲門外的騎樓這一塊10.285坪，上頭還掛著布條寫「項莊舞劍，意在沛公」，但到底是誰在緊鄰羅東運動公園跟羅東夜市，生活機能還算佳地方出了兩億。

附近住戶：「聽說是要重建，拆開重建大樓，（那算是建商）應該是。」

我們也找到地主，他說他會開價2億是有苦衷。

畸零地地主陳先生：「我的目的並不是要阻擋人家，後面的地主他當時也是有意願表示要賣給我，只是被其他仲介公司從中做梗。」

根據了解是因為地主，本來一次性買下鄰近的土地，不過卻被其他仲介公司搶先一步，因此他花80萬將前方10坪大的土地買下，並且開了高價，如果仲介公司想買下要花兩億元，屋主將前方10坪的土地買下來抗議，不過這兩億的土地真的賣得出去嗎。

仲介業者林志聰：「基本上是不可能的，讓後面的地主來找他洽談，基本上是不可能，一坪賣到2000萬。」

宜蘭交通處長黃志良：「妨礙公眾通勤的，土地所有權人或民眾，這個部分可能會涉及到刑法責任。」

也就是說地主的無聲的抗爭，要是影響到他人可能觸法，羅東這塊10坪2億元的地，喊價比台北市還要高，更像是鑲金。

更多東森新聞報導

台中第3家好市多落腳海線 業者回應了

10元林家肉燥飯暫結束營業 老闆「下台一鞠躬」

郵局帳戶半年沒用遭凍結！他求助櫃員 聽這5字傻眼了

