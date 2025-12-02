比台北還貴！男在這1縣市「普通早餐花960元」 7道餐點曝光眾人傻眼

生活中心／王文承報導

早餐外送大排名！「蛋餅」不分南北居第一，圖為淋上醬油膏的蛋餅。（示意圖）

現今通膨逐漸升高，物價也隨之飆漲，讓許多北漂族感嘆生活愈來愈拮据。然而，一名男子分享，他在新北市林口區一間早餐店用餐時，一家四口點了蛋餅、炒麵、漢堡、兩杯飲料，再加上雞塊與玉米濃湯，結帳金額竟高達960元，讓他直呼超出對一般早餐的認知，貼文曝光後，引發網友熱議。

男在林口吃早餐花960元 眾人傻眼



一名男網友在臉書粉專「臉書男人幫」發文表示，該店並非網美早午餐，也沒有特別講究食材或擺盤，餐點屬於一般常見的連鎖早餐店內容，因此結帳近千元讓他相當錯愕。他直言：「林口是不是空氣比較貴、租金比較高，還是店家默默跟上物價飆升？每次吃早餐，我都覺得自己在繳保護費。」他進一步說明，並非要點名店家，而是希望反映一般家庭在面對通膨與物價上升時的壓力與焦慮，「一份普通早餐動輒破百，變成小奢侈」，讓日常開銷明顯增加。

廣告 廣告

貼文曝光後，網友留言熱議，不少人質疑原PO為何不先看菜單，「我在林口，您有菜單參考嗎？有啥誤會…林口應該不會這麼誇張吧！」、「點餐的時候不看價錢？都點完才覺得貴？」、「沒有看到菜單明細，我有點不太相信。」

也有當地居民表示，對這價格早已見怪不怪，「住林口，這個價錢已經麻痺了⋯⋯」、「吃早餐變成奢侈浪費了」、「林口物價的確比台北貴」、「我也認為林口早餐店貴」、「新北市：人家是林口欸」，顯示部分區域早餐價格已逐漸上升。

此外，許多民眾對早餐變貴確實有感。若到裝潢較新、定位偏向精緻早午餐的店家，一家人消費破千也並非少見。由於新興重劃區的租金、人事與裝潢成本偏高，若店家主打舒適的用餐環境，價格自然會高於巷弄中的傳統早餐店。

更多三立新聞網報導

台灣人日常小物 妹子帶出國秒變焦點！老外第一次看見驚呆：在哪買？

妹子超商地瓜連皮都嗑！朋友嚇到臉歪 一票人曝恐怖真相：看過就不敢吃

坐擁5000萬！退休回家妻1句震撼彈 男秒跪地40年努力全沒了

一票人瘋搶！單親辣媽靠賣眼淚養4孩 每瓶價錢令人驚呆

