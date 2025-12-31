比台灣早6小時迎新年！全球第一個跨年國家揭曉 這「太平洋島國」搶先進2026

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

跨年倒數剩不到10小時，全球最早迎接新年的地點是太平洋島國吉里巴斯。位於當地的聖誕島（Kiritimati）採用UTC+14時區，比台灣早6小時向世界說出「Happy NewYear」，也因此成為地球上第一個跨年的地方。

跨年倒數剩不到10小時，全球最早迎接新年的地點是太平洋島國吉里巴斯。（示意圖／Unsplash）

吉里巴斯能搶下「全球最早跨年」的頭銜，其實源自一項政治決定。該國原本位於國際換日線東側，理論上應是最後跨年的地區之一，但政府在1995年為了統一全國時區、提升行政效率，決定將換日線向東移動。此舉不僅改變了時間順序，也讓聖誕島意外成為跨年焦點，吸引不少觀光客前來體驗當地在椰子樹下唱歌跳舞、編織花環祝福的新年儀式。

廣告 廣告

緊接著跨年的則是薩摩亞。薩摩亞在2011年做出大膽決定，將時區從UTC-11一口氣調整至UTC+13，等於「跳過」整整一天，當年的12月30日直接消失。官方解釋，這是為了加強與澳洲、紐西蘭的商業往來。有趣的是，只要跨越換日線前往美屬薩摩亞，還能在24小時後再跨一次年。

至於大家最熟悉的紐西蘭，目前正值夏令時間，時區為GMT+13，雖然不是最早進入新年的國家，但卻是全球第一個舉辦大型跨年煙火秀的國家，比台灣早5小時熱鬧迎新。

更多FTNN新聞網報導

真人版《瞞天過海》！趁聖誕假期挖穿金庫 德儲蓄銀行遭洗劫11億

被囚的地獄般471天...25歲女「被15人圍上趴光衣性侵」 悲控哈瑪斯將「性侵當戰爭武器」

共軍實彈射擊逼近台灣 歐盟：反對以武力改變台海現狀

