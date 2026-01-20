比台積電更絕！韓媒曝三星動員7000人加速美國設廠 今年內全面量產2奈米

台美關稅協議正式敲定，雖稅率調降為15%、享有232條款最惠國待遇，但有部分聲音質疑以台積電為首的台灣企業將投資美國2500億美元，不過觀察競爭對手南韓方面，韓媒《韓國經濟日報》指出，三星已動員7000名員工到美國德州的泰勒晶圓廠，以加快在美量產2奈米的腳步，並將於3月啟動EUV曝光機的試運轉。​

科技媒體《Wccftech》引述該新聞，指出三星未來計畫在美國當地建立多達10座晶圓廠，並且已取得充足土地。泰勒一廠將作為EUV的關鍵設備安裝與測試基地，預計於2026下半年展開全面量產。

廣告 廣告

報導提到，三星與特斯拉簽署價值165億美元的合約，其AI5、AI6晶片將在此廠製造，而關於美國廠是否也會量產三星自家最新的Exynos 2600或其他SoC晶片，尚未有消息傳出。

​報導指出，三星為加快建廠進度，已在現場部署約7000名員工支援，這座完工後的6層高樓，將可容納1000人。泰勒廠占地約485萬平方公尺，單就土地面積比較的話，規模已超越三星在韓國本土的平澤、華城2座晶圓廠。

報導表示，三星目前在先進製程的良率約為50%，若其希望2奈米GAA製程具足夠競爭力，取得ASML的EUV曝光機不可或缺，但此設備成本高昂，每台造價約3.3億美元，因此財務負擔相當沉重，尤其三星在2025年第3、第4季仍合計虧損6.8億美元。



報導指出，先前該基地原本聚焦4奈米製程，但在台積電無意將最先進技術移轉至美國的情況下，三星看準了在美國市場的機會，並傳出將初期量產目標，設定在每月5萬片晶圓。

更多風傳媒報導

