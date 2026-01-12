比台積電還狂？金價飆破4600美元「這買法」1年躺賺18萬 投資人：買爆

記者許雅惠／台北報導

金價飆漲，準備結婚的新人荷包又要失血了（圖／資料照）

由於伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際黃金現貨價格一度飆漲至4,601美元歷史新高，也帶動台灣銀行新台幣計價黃金存摺每公克衝上4,685元天價。

中東火藥味愈來愈濃！隨著伊朗抗議浪潮擴大，地緣政治風險一觸即發，避險資金瘋狂湧入，「黃金之亂」再度上演。國際金價現貨盤中強勢衝破每盎司4,600美元大關，最高來到4,601美元歷史新高！這股熱潮也同步燒進台灣，國內黃金存摺牌價瞬間「血脈賁張」，直接改寫天價紀錄。

廣告 廣告

買到賺到！100公克一年躺賺18萬 年投報率逾6成

受到國際金價狂飆帶動，台灣銀行新台幣計價的黃金存摺，今（12）日早盤賣出價一度衝上每公克4,685元，正式站穩4,600元關卡，創下史上新高。

回顧去（2025）年1月13日，當時金價每公克僅2,876元。若投資人當時砸下27萬7,600元買進100公克，如今市值已暴增至46萬8,500元，等同於短短一年，「帳面淨賺」高達18萬0,900元，年化投資報酬率竟衝破62.89%！超驚人的獲利讓不少錯過的投資人捶心肝，直呼：「早知道當初多買一點，現在都在看房了！」

戰雲密布！川普硬起來、德黑蘭反嗆：美軍是目標

金價噴發的背後，正是緊繃的國際局勢。美國總統川普近日對伊朗發出強硬警告，點名伊朗政權若敢對平民動武，美方不排除直接出手打擊。根據人權組織統計，伊朗鎮壓抗議行動已導致至少538人死亡，德黑蘭方面也毫不示弱，反嗆若美方介入，美軍與以色列都將成為「合法目標」。

在戰雲密布下，資金急尋避風港，雖然金價衝高後微幅拉回至4,578美元附近震盪，但市場專家普遍認為：「這不是短線激戰，而是長期趨勢！」

瑞銀喊出「5400美元」 各國央行瘋囤金

展望後市，外資機構全面看好。瑞銀（UBS）一口氣調高今年金價預期，認為在實質利率下滑、美國中期選舉及財政壓力下，今年9月目標價上看5,000美元；若政治風險惡化，甚至不排除挑戰5,400美元天價。

不只投資人愛黃金，各國央行也都在「囤貨」。根據世界黃金協會（WGC）數據，2025年第4季全球央行購金動能驚人，光11月就買入45公噸。其中，波蘭黃金儲備已達543公噸，中國更是連續13個月加碼，總量突破2,300公噸。專家分析，在「去美元化」的浪潮下，各國為了分散風險，購金潮短時間內恐怕停不下來。

更多三立新聞網報導

18歲正妹「鼻水流10年」治不好！醫一挖驚：鼻孔深處有「活化石」真相曝

「1動作」隱形殺手！高雄一家4口「洗澡洗到險滅門」全台10天爆9人送醫

超噁！名店蔘雞湯「吃到屎」？黃褐色排泄物畫面曝 他崩潰：嘴裡全臭味

50年來最強進化！樂高「智慧積木」黑科技曝光 3月上市網驚：積木活了

