比台積電還狂？金價飆破4600美元「這買法」1年躺賺18萬 投資人：買爆
記者許雅惠／台北報導
由於伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際黃金現貨價格一度飆漲至4,601美元歷史新高，也帶動台灣銀行新台幣計價黃金存摺每公克衝上4,685元天價。
中東火藥味愈來愈濃！隨著伊朗抗議浪潮擴大，地緣政治風險一觸即發，避險資金瘋狂湧入，「黃金之亂」再度上演。國際金價現貨盤中強勢衝破每盎司4,600美元大關，最高來到4,601美元歷史新高！這股熱潮也同步燒進台灣，國內黃金存摺牌價瞬間「血脈賁張」，直接改寫天價紀錄。
買到賺到！100公克一年躺賺18萬 年投報率逾6成
受到國際金價狂飆帶動，台灣銀行新台幣計價的黃金存摺，今（12）日早盤賣出價一度衝上每公克4,685元，正式站穩4,600元關卡，創下史上新高。
回顧去（2025）年1月13日，當時金價每公克僅2,876元。若投資人當時砸下27萬7,600元買進100公克，如今市值已暴增至46萬8,500元，等同於短短一年，「帳面淨賺」高達18萬0,900元，年化投資報酬率竟衝破62.89%！超驚人的獲利讓不少錯過的投資人捶心肝，直呼：「早知道當初多買一點，現在都在看房了！」
戰雲密布！川普硬起來、德黑蘭反嗆：美軍是目標
金價噴發的背後，正是緊繃的國際局勢。美國總統川普近日對伊朗發出強硬警告，點名伊朗政權若敢對平民動武，美方不排除直接出手打擊。根據人權組織統計，伊朗鎮壓抗議行動已導致至少538人死亡，德黑蘭方面也毫不示弱，反嗆若美方介入，美軍與以色列都將成為「合法目標」。
在戰雲密布下，資金急尋避風港，雖然金價衝高後微幅拉回至4,578美元附近震盪，但市場專家普遍認為：「這不是短線激戰，而是長期趨勢！」
瑞銀喊出「5400美元」 各國央行瘋囤金
展望後市，外資機構全面看好。瑞銀（UBS）一口氣調高今年金價預期，認為在實質利率下滑、美國中期選舉及財政壓力下，今年9月目標價上看5,000美元；若政治風險惡化，甚至不排除挑戰5,400美元天價。
不只投資人愛黃金，各國央行也都在「囤貨」。根據世界黃金協會（WGC）數據，2025年第4季全球央行購金動能驚人，光11月就買入45公噸。其中，波蘭黃金儲備已達543公噸，中國更是連續13個月加碼，總量突破2,300公噸。專家分析，在「去美元化」的浪潮下，各國為了分散風險，購金潮短時間內恐怕停不下來。
更多三立新聞網報導
18歲正妹「鼻水流10年」治不好！醫一挖驚：鼻孔深處有「活化石」真相曝
「1動作」隱形殺手！高雄一家4口「洗澡洗到險滅門」全台10天爆9人送醫
超噁！名店蔘雞湯「吃到屎」？黃褐色排泄物畫面曝 他崩潰：嘴裡全臭味
50年來最強進化！樂高「智慧積木」黑科技曝光 3月上市網驚：積木活了
其他人也在看
群創狂飆被列處置股能繼續漲？ 李永年曝1條件...
群創從13元漲到最高23元，讓許多投資人對於面板股重拾信心，交易量暴增，甚至有分析師直指群創有望成為今年最大黑馬飆股，連日驚驚漲讓它被列為處置股，資深分析師李永年表示，群創有機會但不至於像記憶體這麼瘋...華視 ・ 10 小時前 ・ 4
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 1
台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲
台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 22
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 14
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發表留言
這檔2025年營收3790億！改寫史上第四高 八大公股豪擲11.5億入袋5948張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/05～01/09）勁揚939.15點，收在30288.96點，週漲幅3.20%。貨櫃三雄大哥長榮（2603）受惠全球運費走揚...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
記憶體狂漲不止！「企業級SSD」報價飆100% 龍頭大廠上衝12.8％刷新高
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導美國股市周五（9日）標普500指數收盤再創歷史新高，四大指數全面收紅。科技媒體《Tom'sHardware》引述野村證券報告指出，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
台新新光金樂翻！投信本周最大金主砸9億力挺 「這檔記憶體」營收創3年新高獲敲入3.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數周五收在30288.96點，周線上漲939.15點、漲幅3.20%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本周共賣超215.65億元。觀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
17檔三多護體 法人愛
台股9日走勢上沖下洗，指數震盪壓力大。投資專家認為，短線拉回時可關注新的投資機會，留意2025年12月營收繳出雙增佳績，且三大法人今年以來積極買超，KD指標並未過熱的「三多護體股」，包括華新、國巨*等17檔個股，後市表現機會大。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
13檔ETF發股利 台股添活水
1月台股ETF股利發放本周進入高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，共有301.5萬位受益人領息入帳，預期也將為台股帶來短線資金活水。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 1
華邦電去年12月營收飆97.7億元 改寫歷史
[NOWnews今日新聞]記憶體熱潮令華邦電年底業績衝出新高，2025年12月合併營收97.7億元，月增13.2%、年增53.3%，改寫1995年上市30年以來單月歷史紀錄；帶動第4季營收266.25...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
需求只會更多！「記憶體廠」11月EPS爆漲628% 惟連5漲28%被注意一度跌停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著記憶體供需缺口持續擴大，相關族群營運大幅成長，股價也因而水漲船高，如創見（2451）昨（9）日就公布去年11月EPS年增6...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股強勢衝高後急剎？ 專家：了結賣壓正常「這」才是買點
因7日爆出史上成交最大量8,817億元，推升上周成交量達3.9兆元，寫下歷史單周新高。法人看好量先價行的元月行情，有望一路領先到農曆年前。不過投顧機構表示，台股短線攻勢暫歇，新資金必須在3萬點以上建立部位，應找有基本面而不是追價。身為亞洲科技重鎮的韓國與台灣，股市...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
外資上週爆買高股息ETF！「這檔」狂掃破24萬張 00878獲逾14萬張進貨
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上週（01/05～01/09）加權指數上漲939.15點，收在30288.96點，漲幅3.2%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資上週共賣超434...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
黃仁勳回台吃尾牙 科技廠驚喜
科技大廠1月起陸續籌辦盛大尾牙犒賞員工。15日廣達打頭陣，華碩、英業達、和碩、金寶、仁寶、鴻海、緯創等接力。AI仍是2026年主軸，各大企業展望備受關注，加上輝達執行長黃仁勳預告返台，屆時各董事長、總經理除現身同樂，最新業績看法也將推升熱度，歡樂氣氛將串聯至農曆春節。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 2
台股3萬點仍不敢投資！她emo無法突破心魔：只敢定存死守存款
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導2026年才剛開始，台股便已突破3萬點大關，然而，投資市場總是幾家歡樂幾家愁。近日一名網友在Dcard上分享，因受到金錢...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 6
國安基金下周一召開例會 台股3萬點繼續護盤？ 2大投顧董座看法出爐
國安基金例行委員會將於下周一（12日）召開，屆時除將公布第四季財報、說明護盤狀況外，也將針對是否啟動退場機制進行討論。第一金投顧董事長黃詣庭認為，在國際不確定性趨緩、台股與產業基本面維持強勢下，已具備退場條件；群益投顧董事長蔡明彥則指出，台美關稅談判尚未定案，關鍵變數仍在，續留場內護盤機率高。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 13
記憶體漲太猛！助攻「這檔」12月營收暴增2.4倍創新高 卻遭列注意股一度跌停
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體類股近期走勢強勁，股價波動同步加劇，也帶動模組廠陸續公告財務資訊。創見資訊（2451）因股價於集中交易市場達公布...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言