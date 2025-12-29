比國家級警報快 iPhone新功能更快響 3步驟開啟保命模式

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，有部分iPhone用戶表示，手機更新到iOS 26.2後，竟比國家警報更早收到警示，提醒記得更新，並開啟功能；對此3C專家指出，蘋果在最新iOS 26.2系統更新中，加入了「增強安全提示」功能，用戶將iPhone更新至iOS 26.2後，在「設定」中的「通知」，開啟「增強安全提示」與「地震警示」就能即時收到警報。

3C專家近日於臉書表示，iPhone中的「增強安全提示」並非取代政府警報，而是透過蘋果自有機制主動偵測災害，結合裝置感測與周邊裝置即時傳遞警示訊息，當系統偵測到地震或其他緊急事件時，會匿名廣播訊息給附近的Apple裝置，並以和政府警示不同的提示音與畫面呈現。

3C專家說，目前此功能僅限於台灣與美國，除警報聲外，還能顯示更多資訊，如地震預估規模、與使用者的距離，以及提供行動建議，協助用戶迅速反應。

3C專家提醒，用戶將iPhone更新至iOS 26.2後，進入「設定」中的「通知」，開啟「增強安全提示」與「地震警示」，才能即時接收警報；Apple Watch用戶若未連接iPhone或Wi-Fi，需啟用行動數據才能正常運作。

