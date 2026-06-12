比國旅便宜！部落客驚呼「韓國高CP值秘境」海景3人房一晚615元 網揭真實體驗
不少台灣旅客赴韓旅遊時，會將釜山列為首選目的地，不過有旅居韓國的部落客分享，濟州島不僅自然景觀出色，住宿費用更是遠比想像中親民，甚至能以不到千元台幣的價格入住海景房，直呼濟州島的旅遊價值被嚴重低估。
旅韓部落客「不奇而遇Steven & Sia」近日在社群平台發文表示，日前與家人前往濟州島旅遊，入住位於西歸浦市的一間旅館。
房型為三人房，空間約3至4坪，配置一張雙人床及一張單人床。雖然整體設備不算新穎，但維護狀況良好，房內乾淨整潔，浴室設有乾濕分離及免治馬桶等基本配備。
令他印象深刻的是，房間旁設有大片落地窗，採光十分充足，加上樓層較高，即使並非正面面海，仍能遠眺海景。更讓人驚訝的是，這樣的住宿每晚價格僅約新台幣615元，遠低於許多人對濟州島旅遊成本的想像。
部落客表示，原先以為濟州島屬於風景優美但消費偏高的旅遊地區，實際造訪後才發現，當地住宿選擇相當多元且價格實惠，若願意多花時間搜尋，甚至還能找到更便宜的房源，因此住宿開銷並不會成為旅遊負擔。
除了住宿之外，他也大力推薦自駕旅行。沿著濟州島海岸公路行駛，一側是遼闊海景，另一側則能欣賞韓國最高峰漢拏山的壯麗景色，特殊地貌與海島氛圍讓他形容彷彿置身夏威夷。
他認為，對於已多次造訪首爾或釜山的旅客而言，濟州島是值得列入清單的新選擇。雖然部分餐飲價格略高於韓國本島城市，但整體旅遊花費仍相當合理，加上優美的自然景觀與舒適的度假氛圍，整體CP值相當突出。
貼文曝光後，引發不少網友討論，有人表示濟州島住宿價格確實相當有競爭力，也有人分享當地海鮮資源豐富，能以相對實惠的價格享用鮑魚等特色料理，「上次去濟州島實現鮑魚自由，太爽了」、「濟州島住宿真的超便宜，贏過日本住宿的cp值」、「濟州島物價蠻低的，推薦大家」。
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