比國有器官更恐怖！中國男子曝家族式販運人口內幕 百人遭送往國外「拆零件」

張藝君實名舉報並承諾承擔法律責任，公開身分證字號，引發大眾對中國「拆零件」與人口販運犯罪的關注與討論。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 除紀錄片「國有器官」揭露的驚人內幕，近期網傳習近平欲活到150歲與男星于朦朧遭獻祭等傳聞，引發社會恐慌之外，中國器官活摘與人口販運不斷傳出新聞。近日社群平台Threads流傳一段震撼影片，由名為張藝君的男子實名舉報廣東特大犯罪組織，內容直指其親友家族涉嫌販賣人口與「拆零件」逾20年，引發高度關注。

張藝君說明，這個位於廣州的人口販運組織規模龐大且行徑囂張，主要成員包含吳余文家族，以及他老家的張永三家族與張能君家族。張藝君表示，該組織從事相關非法勾當已超過20年，受害者人數眾多，其中「被這個犯罪組織賣到國外干詐騙、拆零件的100人以上」，其行為令人髮指，且相關非法零件獲取疑與近期頻傳的活摘器官黑幕有關。

廣告 廣告

針對犯罪細節，張藝君指出，吳余文家族的手段極其冷酷，甚至連身邊的熟人都不放過，其「吳余文家族賣掉了前女友、前同事以及朋友無數」。張藝君進一步強調，自己也曾多次成為對方的下手目標，對方「企圖賣掉我好多次」，但因為他始終保持警覺並未上當，對方竟然動了殺機，「就想做掉我滅口」。

至於老家的勢力，張藝君說明，張永三家族長期在廣州從事人口販運，且早在十幾年前就已經案發，然而相關人員卻一直躲在老家不出門，以此規避法律制裁。張藝君表示，這個犯罪組織的惡行不僅限於人口販運，甚至還「故意殺人、販毒、逼良為娼、組織賣淫」，對地方治安造成嚴重威脅。

張藝君最後在舉報中鄭重承諾，「本人提供的材料全都是真實的，如有不實，願意承擔一切法律責任」，並於影片中公開其身分證字號33022619830430065X。這段自稱來自廣東廣州張藝君的實名舉報，再度掀起大眾對中國境內「拆零件」與人口販運犯罪鏈的恐懼與討論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

法國Picot嬰兒奶粉爆毒素污染！台灣知名品牌受累急下架 食藥署籲停止食用

資恐防制修法 法務部：攻擊國家核心系統屬恐怖活動