比在地藝人還忙！利特台灣行程超滿 自爆「喝到暈了」揪希澈一起

記者林汝珊／台北報導

利特在台行程滿滿。（圖／記者鄭孟晃攝影）

利特近來在台灣活動行程滿滿，3日下午才在南港出席《廚師的迫降：客家廚房》第二季記者會，接著馬不停蹄前往松山，擔任「黑松酒覓」的開幕嘉賓，幾乎比在地藝人還忙碌，坦言在趕場過程中，也更熟悉台北的風景了。

利特趕場活動，每場愛心手勢都不同。（圖／記者鄭孟晃攝影）

SUPER JUNIOR 隊長利特第三度擔任黑松「創世者桶陳金門高粱酒」系列產品形象大使，出席門市開幕活動的他，現場擠滿媒體與粉絲，他表示相當感動：「今天天氣這麼冷，大家還願意來，真的很謝謝。這種氣溫配高粱一定很棒！」

利特更驚喜化身「黑松酒覓」調酒師，在店內實際搖杯製作專屬「利特調酒」，甚至自爆喝到微醺。而被問到最想跟SUPER JUNIOR哪位成員一起喝酒，他則直喊「希澈」，展現83 LINE好感情。

利特自製「特調」，坦言有點微醺了。（圖／記者鄭孟晃攝影）

