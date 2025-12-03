比地球大！10年來最巨「太陽黑子群」現身 恐掀地磁風暴

記者柯美儀／台北報導

天文館於昨日14時13分拍攝的太陽影像。黑子群正隨著太陽自轉而逐漸朝向地球。（圖／取自台北天文館官網）

台北天文館於昨（2）日捕捉到巨大的太陽黑子群影像！它的編號是AR 4294-96黑子群組成的黑子集團，是10年來所出現最大的黑子群之一，全長約18萬公里，整段至少有5個黑子的面積，比地球還大！目前這個龐大的黑子群正隨著太陽自轉而逐漸朝向地球，未來一、兩週內均可觀察，天文館將於開館日的上午10至12時、下午14至16時，開放專業望遠鏡讓民眾一睹這壯觀的太陽景象。

天文館指出，這個黑子群最早是由位在火星的NASA毅力號探測車於上週所發現，當時在地球還無法看到它，不過當這個巨大黑子群初露蹤跡時，就爆發了一場近期最強烈的X級閃焰，導致了澳洲地區的短波無線電通訊中斷。

廣告 廣告

天文學家預測，隨著黑子群的發展與逐漸朝向地球，接下來可能引發地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等都可能受到影響，不過這些異常狀況通常是短暫而可控的，民眾不需太過恐慌。

更多三立新聞網報導

錄取台大研究所「室友偷改放棄申請」！校方出手增額錄取 升級報到系統

建中生上課上到一半「電風扇從天而降」！校方：設備老舊啟動檢查

首位台灣得主！唐鳳獲頒「諾貝爾替代獎」正命獎：榮耀獻給台灣

電動車也要付錢！汽燃費改名「公路使用養護費」 立法院三讀通過了

