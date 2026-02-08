比基尼女子跪爬桌底！「淫魔富商」艾普斯坦新照片曝光 牆上掛裸嬰畫

根據美國司法部釋出的照片，艾普斯坦與另外兩名男子坐在椅子上交談時，一名身穿比基尼的女子在桌底爬行，私密部位被美國司法部塗黑。美國司法部網站



最新一批「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案近日公布，其中一張照片成了焦點。艾普斯坦與兩名男子同框，桌子底下卻有一名身穿比基尼的女子蜷縮爬行，牆上還掛著一幅全裸嬰兒畫作，令人聯想艾普斯坦的所作所為，引人不安。

《紐約郵報》報導，照片裡艾普斯坦與兩名男子看著筆電，似乎在討論公事，他們穿著雖然較為休閒，桌子底下卻有一名比基尼女子，以頭朝內、臀部朝外的姿勢跪著，一雙橘色拖鞋就放在她赤裸的雙腳旁。

更讓外界覺得詭異的是，牆上掛著一名赤裸嬰兒躺在水槽的畫作。嬰兒與女子臀部遭塗黑處理，卻讓外界加深了對艾普斯坦涉及性仲介及兒童犯罪的聯想。

這張照片的拍攝地點雖不明，但從艾普斯坦褲子繡有清晰「LSJ」字樣來看，被推測是他的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little Saint James）。這座小島被視為艾普斯坦招待政商流、從事性犯罪的基地，被外界稱之為「戀童島」、「蘿莉島」。

艾普斯坦原為紐約富豪投資家，2006年因性侵少女遭判刑，2019年又因涉嫌性仲介未成年少女被捕，隔月於獄中身亡。艾普斯坦前女友麥克斯威爾則因協助性仲介而於2021年被判處20年徒刑。

