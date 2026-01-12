比壽山門票貴10倍！內門野森動物學校挨批 高雄市府回應了

內門野森動物學校主打與可愛動物互動。（圖／高市觀光局）

歷經4任市長、耗時逾10年、斥資5.6億元的內門野森動物學校終於完工，將於17日試營運。然而，票價399元是壽山動物園的10倍，高市議會今（12）日審查預算時，多位議員質疑營運競爭力。觀光局長高閔琳強調，兩園區定位不同，內門主打可愛動物互動體驗，與壽山野生動物保育有市場區隔。而ROT廠商也有豐富觀光經驗，初估20年權利金可達1億元。

內門野森動物學校一般票價399元、市民票299元，是壽山動物園40元門票的10倍，加上距離市區遙遠，引發網友批評「無競爭力的票價」。此外，園區用地租金1年僅1元，卻訂出高價門票，引發地方質疑日後恐成昂貴蚊子館。

廣告 廣告

高市議員邱于軒指出，內門野森動物學校即將開幕，是否排擠壽山動物園既有客源，導致壽山人數再下滑，市府卻仍編列樂觀歲入，恐有「虛增收入」之虞。（翻攝自高市議會網站）

高市議員邱于軒指出，內門野森動物學校即將開幕，是否排擠壽山動物園既有客源，導致壽山人數再下滑，市府卻仍編列樂觀歲入，恐有「虛增收入」之虞。她也質疑，內門園區每年固定權利金僅50萬元，是否與投入資源、風險不成比例。

對此，高閔琳回應，壽山動物園與內門野森動物學校市場定位不同，前者以大型野生動物、保育及高齡動物收容為主，後者主打可愛動物與互動體驗，屬主題型園區。

高市議員李雅靜直言，園區斥資5.6億元，門票399元、市民價299元皆不便宜，在壽山動物園都尚難損益平衡下，市府憑什麼預期內門野森動物學校能創造上億元收入？要求市府提出具體引客策略與權利金試算資料，不能只靠口頭保證。（翻攝自高市議會網站）

高閔琳指出，壽山動物園整建前每年營收約1600萬元，114年門票收入約1300萬元，主因去年多次颱風影響，今年已規畫新增10種物種、導入AI科技與全新行銷活動，以刺激遊客入園。

針對內門野森動物學校權利金機制，高閔琳說明，市府與業者簽約20年，除每年固定權利金50萬元，另設變動權利金，年營收1億元以下抽1.5％、超過1億元抽2％，並要求繳交630萬元履約保證金，初估整體權利金收入1億元。至於變動權利金將於116年起依實際營運財報收取，今年僅編列固定權利金。

不過，高市議員李雅靜直言，園區斥資5.6億元，門票399元、市民價299元皆不便宜，在壽山動物園都尚難損益平衡下，市府哪來的自信預期內門野森動物學校能創造上億元收入？要求市府提出具體引客策略與權利金試算資料，不能只靠口頭保證。

高閔琳強調，ROT廠商具備動物養育經驗，團隊也有經營旅行社、觀光產業背景，市府將積極協助業者行銷策略，並串聯東高雄九區遊程，「相信內門野森動物學校可以經營得非常好，我們權利金的收入沒問題」。

更多中時新聞網報導

吃粥養生或升糖 中醫：取決脾胃氣機

李千娜登鑽石舞台之夜展秀場風華

陳明珠一演音樂劇 壓力大到慣性起疹