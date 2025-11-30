比夏天的太陽還暖！暖警一句「捐給弱勢吧」感動網友瘋狂推爆

【警政時報 林家嘉／台中報導】高雄一名男子日前在臺中市西屯區購物後返家途中發現皮夾不慎遺失，身上無現金、也無法使用網銀，一度進退兩難。男子情急之下前往第六分局工業區派出所求助，值班員警陳弘瑋立即協助調閱監視器，並循線比對畫面、積極追查拾獲者。同時，他也注意到報案男子因擔心油錢不足返家而焦慮發呆，於是主動掏出1,000元援助，並說出那句感動全網的暖心話：「給你不用還，如果想回饋，就捐給弱勢吧。」

警方指出，男子晚間到派出所時神情緊張，陳員得知後立刻調取監視器畫面，發現疑似拾獲皮夾的是一名身穿保全外套的男子，年約五、六十歲。陳員與同仁一路追查聯繫資料忙到深夜，協助報案人釐清狀況。待事件處理告一段落後，陳員發現該男子站在機車旁眉頭深鎖，詢問後才知道他無現金、無網銀、皮夾又不見，甚至連返家油錢都可能不足。男子苦笑表示：「應該……盡量撐撐看吧。」陳員聽後毫不猶豫地從口袋掏出1,000元塞進他手裡，並再三婉拒對方索取聯絡方式，僅叮囑路上小心。

工業區派出所陳弘瑋員警熱心助人獲表揚，深夜伸援手的善舉也獲得網友一致好評。（圖／記者林家嘉翻攝）

男子返家後越想越感動，特地在臉書發文公開致謝，形容陳員「熱心、大愛又有耐性」，更寫下：「在這寒冷夜裡，被暖心的太陽照亮。」貼文一出獲得網友大力轉發與讚賞。第六分局長周俊銘指出，警方不僅致力破案，更希望在「民眾最需要的時候」成為支持力量，將對陳員善行予以肯定。他也提醒民眾，外出務必妥善保管財物，若遇急難可立即撥打110，由警方提供即時協助。

