比外套更重要！醫揭「3物」是寒流保暖王：襪子也中

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，冬天天冷時，圍巾、帽子、襪子才是保暖王。(示意圖／pixabay)

受寒流影響，今（8日）非常寒冷。醫師黃軒表示，天冷會使血管瞬間收縮、血壓飆升、心跳加速，是全年度心梗、猝死的高峰期。因此，天冷保暖是為了保命，民眾要確實做好頭部、脖子、腳這3處的保暖，「外套不是保暖王，圍巾、帽子、襪子才是保暖王。」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，多項國際研究證實，冬天是全年度心梗、心臟猝死的高峰期。瑞典一項分析28.3萬名冠心病患者的研究發現，環境溫度每下降10°C，心梗風險上升7%。英國研究也發現，溫度越低，急性心血管死亡率顯著上升，每天平均溫度降低1°C，心梗死亡風險也增加2%。

廣告 廣告

黃軒表示，冬天是一場突如其來的壓力考驗，保暖不是怕冷，而是保命，所以天冷時，要注意6事項：

1. 起床前不要立刻下床：先暖身再慢慢下床。

2. 外套「不是」保暖王：圍巾＋帽子＋襪子才是保暖王。脖子、頭部、腳部溫度掉得最快。

3. 感冒時不要輕忽胸悶、心律不整：病毒＋寒冷是「最毒組合」。

4. 冬天反而更要控制血壓：晚上睡前差一件外套，隔天可能差一條命。

5. 別在寒流裡做激烈運動：冬天早上跑步等於是心臟高壓考題。

6. 洗澡不要「先脫光衣服再開熱水」：請先打開熱水，等浴室暖了再進去。

黃軒提醒，冬天洗澡猝死很多是因為先脫光衣服再開熱水，身體在低溫下，血管快速收縮，導致血壓飆升、心跳加速。許多原本就有血管硬化的人，在天冷未穿衣物下，血管瞬間緊縮，而導致猝死。

更多三立新聞網報導

寒流冷爆！最忌「1飲品」：看似暖身卻害人心梗、猝死

寒流來感冒也奪命！醫曝「6症狀」速就醫：累到不像樣慘了

比閱讀更有效！醫曝「1行為」讓人更聰明、開心、增肌：還能穩血糖

全面整備！長庚醫院成立「春節醫療專案小組」 守護民眾健康

