比外遇床照更反胃！律師鼻酸揭男帶小三「做1事」：婚姻剩一個人的信仰

經常都有外遇、劈腿的戲碼不斷上演，但往往壓垮婚姻最後一根稻草的，並不是外遇、發生性關係，而是突然人間清醒，意識到自己已成為局外人，消失在另一伴的世界裡。一名律師分享處理離婚案件的經驗，他陪同當事人整理外遇證據時，讓他內心最難受的，並不是床照，而是一張看似平凡的照片，卻瞬間摧毀了三觀。

比床照更反胃 律師鼻酸揭男帶小三做1事



律師呂宗樺在臉書「守夜律師-呂宗樺的貼文」表示，當時在事務所與當事人逐一核對蒐證資料與紀錄，桌上攤滿了當事人的另一半與第三者的各種親密照片。他心想：「她心裡該有多難受？」但當事人情緒卻異常平靜，直到翻到其中一張照片，竟讓呂宗樺感到一陣反胃。

照片中的場景並不是旅館，也沒有過於露骨的互動，而是兩人站在廟前並肩上香，男方替女方揹包，女方自然幫男方整理頭髮，熟稔得就像已經走過多年日子的老夫老妻。更令人難以承受的是，當事人表示，那間廟正是夫妻兩人過去經常一起參拜的地方，甚至還曾留下兩人共同點的光明燈，是兩人的心靈寄託之所。呂宗樺直言：「這不只是背叛，還很毀三觀。」

他說，相較於性行為，拜拜並非一時衝動，也不是酒後失控，而是把對方真正放進生活與信仰裡。可這位男方竟把第三者帶進這樣的生活，竟然毫不覺得奇怪。「那已經不是單純的背叛，而是一種位置的更換。」

當事人最後問了一句：「我還能相信他嗎？」呂宗樺沒有立刻回答，因為答案早已藏在那張照片裡——「這段婚姻，其實早就只剩下你一個人在信仰了。」

