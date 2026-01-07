比多穿一件有用？醫揭抗寒保命「三暖王」是關鍵、5族群要注意





每到寒冬猝死消息頻傳，醫師不僅呼籲「心肌梗塞5成無症狀」、「暖心6招抗寒保命」、「暖暖包如何貼才暖」、「三明治蓋被法更保暖」以外，還有醫師提醒「保護身體散熱最快3個部位」，比多穿一件還有用！

抗寒保命「三暖王」是關鍵

胸腔暨重症專科醫師黃軒透過臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」暖心提醒，如何達到達到正確抗寒效果，除了發熱衣與外套，臨床醫學顯示，穿再多再厚，若鎖不住人體「關鍵部位」的熱氣，身體會判斷成還在受寒的狀態。

黃軒醫師進一步說明，守護人體高密度血管神經叢處，在於「頭、頸、腳」會決定全身冷不冷，這三個關鍵部位共通點為「血管密集」、「靠近重要神經或中樞」、「遇冷時訊號會被放大解讀」。



1. 頭部：不是冷在皮膚，而是冷在中樞

•頭部血流量高，靠近腦部溫控中樞。

•當頭部降溫，大腦會誤以為「核心體溫正在下滑」，導致全身血管立刻收縮、血壓上升、心臟被迫更用力工作（所以冬天清晨、中風與心肌梗塞特別多）。

•解方：「帽子」避免大腦誤判身體正承受低溫。

2. 頸部：自律神經的交通樞紐

•頸部走的是頸動脈、迷走神經、交感神經叢。

•這裡一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡，導致心跳變快或不規則、血壓波動、頭暈、胸悶、心悸感增加。

•解方：「圍巾」減少自律神經被冷刺激。

3. 腳部：最容易被忽略的「循環死角」

•腳離心臟最遠，本來就是血液回流最辛苦的地方。

•一旦腳冷，血管收縮 → 回流更差 → 體溫調節效率下降。

•解方：「襪子」改善末梢循環，降低整體血管收縮需求。

醫點名５族群注意抗寒

黃軒醫師同時說明，人體並非只靠「量溫度」，還有靠 「大腦+自律神經+血流回饋」，保暖可以降低急性發作風險，且特別點名5類高風險族群「高血壓」、「心臟病」、「糖尿病」、「中風病史」、「高齡者」，做好抗寒準備尤其重要，才能「守住血流、穩住神經」，騙過大腦「冷警報」，保暖也保命。

