比多穿一件衣服有用！醫曝寒冬「3暖王」 點名5類人當心了

健康中心／陳慈鈴報導

醫師分享對抗寒冬的3暖王，分別是帽子、圍巾、襪子，禦寒效果比多穿一件衣服有用。（示意圖／資料照）

面對即將到來的寒流，許多人都很關心如何保暖，才能讓自己真正達到禦寒的效果。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，很多人一到冬天，第一反應就是： 再加一件外套、再穿厚一點，大家都說多穿一點外套，多一件毛衣…多一個發熱衣…但臨床醫學其實早就提醒過一件事，你穿再厚，如果熱一直從「關鍵部位」漏掉，身體還是會判定你在受寒，你有沒有發現，「明明穿著厚重的衣服和外套，身體還是一直冷起來？」

黃軒表示，因為你丟棄了「3暖王」，而不顧，守護你自己的高密度血管神經叢處！至於為什麼「頭、頸、腳」會決定全身冷不冷？他說明，因為人體不是只靠皮膚「量溫度」， 還有靠 「大腦 + 自律神經 + 血流回饋」來判斷，你的身體冷不冷？

黃軒指出，三個散熱最快的地方，其實有共通點，血管密集 - 靠近重要神經或中樞一冷，訊號會被放大解讀。包括頭部，不是冷在皮膚，而是冷在中樞，頭部血流量高，靠近腦部溫控中樞。 當頭部降溫，大腦會誤以為「核心體溫正在下滑」。結果是全身血管立刻收縮、血壓上升、心臟被迫更用力工作。這也為什麼冬天清晨、中風與心肌梗塞特別多。

黃軒說，第二是頸部，自律神經的交通樞紐。頸部走的是頸動脈、迷走神經、交感神經叢。 這裡一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡。臨床後果可能包括： - 心跳變快或不規則 - 血壓波動 - 頭暈、胸悶、心悸感增加。第三是腳部，最容易被忽略的「循環死角」。腳離心臟最遠，本來就是血液回流最辛苦的地方。 一旦腳冷，血管收縮 → 回流更差 → 體溫調節效率下降。這時候身體會選擇「保命模式」，犧牲末梢，保住核心→ 全身更冷、血壓更高、心臟更累。

為什麼帽子、圍巾、襪子，比多穿一件衣服有用？黃軒表示，因為這三樣做的不是「包肌肉」， 而是「穩定神經、穩定血流」，才是穩定溫控判斷。帽子可以避免大腦誤判人體正受低溫 ；圍巾能減少自律神經被冷刺激；襪子有助改善末梢循環，降低整體血管收縮需求。這「三暖王」，是「用最小成本，換最大生理穩定」的策略。

黃軒提醒，對高風險族群，特別重要。研究顯示，寒冷刺激會顯著提高心血管事件風險，尤其是高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病、高齡者，冷不是舒服不舒服的問題， 而是會直接改變血壓、心跳、血管張力、血液黏稠度。對這些族群來說，保暖 = 降低急性發作風險。記得保暖，不只有穿「厚重衣服」 還要 「三暖工具」，一個也不能少呀。

黃軒總結，冬天保暖，不是把身體包成一顆粽子，就是在保暖身體而是你「守住血流、穩住神經」，才能騙過大腦的「冷警報」。守住「頭、頸、腳」 你保的，已經不是溫度 而是 心臟與大腦的安全守護。

※ 「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書完整全文：https://www.facebook.com/reel/1394000735717347

