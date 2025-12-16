比大聲點手勢回應噓聲 張本智和喊「高市金句」又引爆小粉紅

張本智和在WTT香港總決賽取得男單冠軍。（翻攝自張本智和IG）

日本首相高市早苗日前在國會提出「台灣有事，即日本有事」的言論，引發中日關係持續緊張。這股政治風波也延燒到體育界，中國出身、已歸化日本的桌球好手張本智和近日在香港奪冠，不料一段他在賽前引用高市早苗的名言來表達奪冠決心的採訪影片，再度點燃小粉紅的怒火。

近期在中國成都舉行的「桌球混合團體世界盃」（World Table Tennis ,WTT）比賽中，日籍選手張本智和因與父母皆來自中國四川，歸化日本後為日本隊效力，使其在「回老家」比賽時面對滿場噓聲，入場儀式中，中國主持人多次喊錯或略過張本智和的名字，一場比賽期間，有球迷在場邊用中文高喊「支持日本人的死」，而張本智和在贏下關鍵一盤後，以「把手放在耳朵邊、大聲點」的手勢回敬滿場中國觀眾。大會組委會及中國乒乓球協會最終就相關爭議向日方及張本智和正式道歉。

近日「WTT桌球年終總決賽」在香港落幕，張本智和在男子單打決賽以4比2擊敗瑞典選手莫雷加德封王。事後一段賽前採訪曝光，他引用了日本首相高市早苗的發言，強調奪冠信念：「事不過三，這次一定要成功，無論對手有多強，用高市首相的話來說，『絕對、絕對、絕對、絕對、絕對，我一定會贏的』，我想用我的信念去戰鬥。」

張本智和這段被認為「夾帶政治立場」的發言，立刻在中國社群媒體上引爆怒火，大量小粉紅留言痛批他「公開支持高市早苗錯誤立場和言論，將政治問題引入競技體育」，更直接諷刺他「比日本人還日本人」、「徹頭徹尾的日本人了」，甚至揚言應在中國的比賽中封殺他。

有趣的是，雖然大量負面輿論發酵，但微博上惡意諷刺張本智和的負面詞條「#張本智和窘態百出#」也遭到部分網友反駁，反駁者認為聚焦「窘態」是對冠軍的不尊重，強調「實力為王」，並調侃那些調侃者實為「輸不起」。張本智和在賽後採訪中則感謝應援，強調奪冠並非靠他一人。甚至有人質疑張本智和「贏了採訪就是日語，輸了就說中文」，遭其他網友反駁是依循記者提問語言回應。





