比大谷翔平還快！廣末涼子「車速飆近185公里」遭移送地檢
日本45歲女星廣末涼子，在今年4月不慎發生車禍，原本警方初步判定，廣末涼子是以時速165公里行駛才會釀禍，沒想到12日警方再度更新資料，確定是以時速180公里高速追撞，讓網友全數驚呆。
據《news.jp》報導，靜岡縣警方確定在13日以《自動車運轉處罰法》（類似台灣道路交通處罰條例）將廣末涼子的車禍案件，移送至地檢署偵辦。有調查人員透露，事發當時，廣末涼子的車速超過180公里，逼近185公里。
今年4月，廣末涼子開車載著男性經紀人行駛於靜岡縣的高速公路，在隧道內不慎追撞前方的大型拖車，撞到牆壁才停了下來。當時警方調查指出，現場並無明顯煞車痕跡，初步判定廣末涼子以車速165公里高速行駛，遠遠超過規定的車速120公里才會釀禍。
由於車禍後，廣末涼子全身僅受到輕傷。不僅日本媒體，就連網友都感到震驚，「在185公里的事故中生還，簡直是超人！」、「直接超越大谷、朗希」、「全日本最快的人」，也有人搬出先前經紀公司抗議電視台拿廣末涼子的超速事件調侃，「難怪經紀公司很生氣，因為不是165公里跟180公里差很多」。
此外，當時被廣末涼子傷害的護理人員，也已撤下對她的告訴，雙方已達成和解。據悉，廣末涼子在此事件後，被診斷出患有「雙相情感障礙」，有躁鬱、憂鬱等多重症狀，目前已經全面停工，復出之路恐遙遙無期。
★不良行為，請勿模仿
