比大谷速球快！日女星廣末涼子開車「飆破180」 追撞肇事遭移送法辦

45歲日本女星廣末涼子今年4月在高速公路發生追撞車禍，導致同車乘客受傷，靜岡警方決定以過失傷害罪嫌，今（13）上午將她移送檢方偵辦。事故調查更發現，當時她的車速並非原先傳出的165公里，而是超過180公里，引起日網震驚，開得比球星大谷翔平球速還快。





日本警方表示，廣末涼子4月開車行經靜岡縣新東名高速公路時，追撞上大型聯結車，導致同車男乘客受傷，上半身多處骨折，據悉，男乘客應為廣末的經紀人。

報導提到，事故發生前，廣末涼子曾在休息站與男乘客換手駕駛。送醫後，廣末因攻擊護理師被捕，一度遭押於拘留所，當時車禍也被查出是她所駕駛，據傳時速遠超法定速限，時速來到至少165公里。

《富士新聞網》報導，調查人員透露，廣末涼子開車撞到聯結車後，車輛撞到牆才停下，但沒有明顯煞車痕，據信時速超過180公里。



警方在今年7月曾在廣末涼子陪同下，重返休息站及事故現場勘驗，重建案發經過。經進一步調查後，警方決定以過失駕駛傷害罪嫌，將她移送檢方。



這件事10月一度被日本TBS電視台綜藝節目拿來嘲諷，《Allstar後夜祭2025秋》當中在問答題目中出現「誰時速沒有超過165公里？」選項有：二刀流球星大谷翔平、「令和怪物」佐佐木朗希、已故強投伊良部秀輝以及女星廣末涼子。



最後投票結果，大谷翔平獲得1票、佐佐木朗希獲得1票、伊良部秀輝獲得31票、廣末涼子也獲得6票。最終答案為「伊良部秀輝」，因為他最快球速為159公里，主持人接著解釋：「據報導，廣末小姐在發生交通事故時，駕駛吉普車以時速165公里行駛。」現場隨即傳出笑聲與掌聲，事後挨轟緊急刪減片段致歉。





日本TBS電視台綜藝節目《Allstar後夜祭2025秋》當中在問答題目中出現「誰時速沒有超過165公里？」選項出現廣末涼子。（圖／翻攝自X）





















