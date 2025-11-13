比大谷還快！廣末涼子飆速逾180公里釀同車乘客受傷 警依過失傷害罪移送

日本女星廣末涼子今年4月駕車時發生車禍，導致同車乘客受傷，警方事後調查發現當時車速超過180公里。取自當事人IG



今年45歲的日本女星廣末涼子近年屢屢傳出爭議，2023年因外遇風波退出演藝活動，今年4月駕車行駛於高速公路時，又發生追撞車禍，導致同車乘客受傷，近日被靜岡警方依過失傷害罪嫌移送檢方。檢警進行事故調查時發現，車禍發生時廣末涼子的車速並非原先傳出的165公里，而是超過180公里，日本網友直呼「開得比球星大谷翔平球速還快」。

根據日本媒體報導，廣末涼子今年4月7日下午6點50分駕車行經靜岡縣掛川市的新東名高速公路北向隧道時，疑因未保持安全距離，高速追撞前方大型聯結車，導致當時在廣末涼子車上的另名男子重傷，上半身多處骨折。有知情人士指出，該名男子是廣末涼子長年合作的經紀人。

靜岡警方透露，經過調查和現場重建，包括7月重返事故現場勘驗後，發現車禍發生當下廣末涼子車速極高，駕車時速超過180公里，最終警方依「過失駕駛致傷罪」將其移送檢方。調查人員形容，這不是單純的不慎，而是明顯超速與危險駕駛。

事故後廣末涼子雖僅受輕傷，不過送醫時多次踢打護理人員，最後被以傷害罪逮捕，後續廣末涼子被警方釋放後，已和護理人員達成和解，不過檢方目前仍在評估是否針對傷害部分提起公訴。

廣末涼子近年傳出不少爭議，2023年因外遇風波暫停演藝活動，今年又因車禍和情緒失控踢打護理人員，引起不少批評。事後廣末涼子透過事務所發聲。坦言正接受「雙極性情感障礙與甲狀腺機能亢進症」治療，並強調將繼續接受治療與自宅休養，「希望能在身心恢復後，重新面對觀眾與生活」。

