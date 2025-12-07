比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨

財經中心／王文承報導

一名老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓，卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫。（示意圖／PIXABAY）

許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。

老翁極度節儉苦存千萬 因1習慣換來晚年孤獨



根據《THE GOLD ONLINE》報導，A先生（化名）多年前喪妻，獨自居住在一棟附小花園的老宅。他從年輕時便習慣嚴格節省，與妻子共同累積約6000萬日圓資產，每月17萬日圓（約新台幣3.4萬元）的退休金也足以維持生活，因此財務狀況相當穩定。

A先生有一名39歲兒子，與妻子及兩名子女住在東京。雖然A先生十分疼愛孫輩，經常催促兒子返家團聚，「什麼時候回來？」卻因兒子一家返鄉成本高昂，使兒子總是踟躕不前。

一次，兒子鼓起勇氣建議：「既然你這麼希望我們回來，可以幫忙補貼一些路費嗎？」沒想到A先生卻立刻大聲斥責：「不要倚賴父母的錢！」讓兒子既尷尬又受傷。

不僅如此，A先生對孫子也極度節儉。每年只給1000日圓（約新台幣200元）壓歲錢，就連孫子詢問是否能多給一些，他都冷硬拒絕。住所附近30分鐘車程就有一座主題樂園，但即使孫子們苦苦哀求，他也不願花費門票錢，總以「太浪費」為由推掉，只讓孩子們在家附近玩耍。

A先生認為，自己這種不任意花錢的生活方式，是為家庭著想。他時常說：「未來誰也說不準，錢要存著才安心。反正我走後這些錢會留給兒子，他們總有一天會理解。」

然而，這樣的想法最終成為破壞家庭關係的導火線。某次，A先生帶孫子們到家附近的森林遊玩，最小的孫子竟遭日本條紋蛇咬傷；當晚家中天花板上又掉下一隻巨大蜘蛛，嚇得孩子們尖叫崩潰。此後，兩名孫子再也不願踏進爺爺家一步。

兒子無奈向父親坦言：「森林危險，房子也老舊，孩子們真的很害怕。若你想見孫子，就帶他們去樂園，或至少把屋子整修一下。」

然而A先生依舊固執己見，認為花錢毫無必要。長期累積的不滿讓兒子終於爆發，他沉痛表示：「爸……對不起，我覺得我們再也回不來了。你還是為了錢而活吧，反正錢比家人更重要。」說完這句話後，兒子一家再也沒有踏入父親家門。

A先生事後才意識到事情的嚴重性，但為時已晚。孫子孫女持續拒絕往來，他晚年形單影隻，心中充滿悔恨，只能在空蕩的老宅中回想過去。

專家指出，退休儲蓄固然重要，但若過度偏重金錢而忽略家庭與生活品質，不但無法享受資產，還可能失去更珍貴的情感連結。理財的核心不僅是累積財富，更是規劃「如何明智使用」，才能在保障未來的同時，維持人生的完整與溫度。

