比安倍晉三更強硬？日學者：高市早苗擅於用語言營造「對手」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論延燒不斷，日媒引述日本學者認為，高市的發言風格不同於已故首相安倍晉三「模糊描述」，她直接性強、帶有高度敵對元素，透過語言建構出一個「對手」。
日媒《AERA DIGITAL》報導，根據長年研究歷代日本首相語言特性的美國猶他大學社會語言學教授東照二指出，高市的語言風格「直接性強、帶有高度敵對語言元素，是一種抗爭式的談話風格。」他表示，「高市不論是有意或無意，往往會透過語言建構出一個『對手』。」
東照二說，安倍晉三在「散發敵意」時，通常會「模糊描述」對象，但高市會具體點名，「這是兩人最大的差異之一」。此外，東照二分析指，高市的談話習慣有強烈制度取向，「她使用大量法令與官僚語彙，如『我的職責』、『作為閣僚理所當然』之類的表述，語氣緻密但強硬。」
東照二表示，安倍晉三善於表現情緒，例如「不認輸、不要氣餒」，「安倍是『講故事』型的政治人物，而高市屬於傳達事實、制度與國家利益的類型。」他將兩種風格分為「情感交流式（rapport talk）」與「事實報告式（report talk）」，高市是後者的典型代表。
此外，東照二說，高市上任後增加笑容，試圖柔化其強硬形象，她也偶爾使用關西腔，有助提升親近感。
延伸閱讀
MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get
MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽
MLB/大谷翔平又全票拿MVP 王貞治直呼：實現屬於日本人的夢
其他人也在看
陸將在黃海實彈射擊 退將喊「很嚴重」：大家要提高警覺
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更將在明（17）日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，退役陸軍少將栗正傑認為，這次軍演採取實彈射擊很嚴重，因為黃海地區實際上非常敏感，大家要特別提高警覺。中時新聞網 ・ 17 小時前
高市早苗提「台灣有事論」引熱議 洪秀柱：日本沒資格指手畫腳
洪秀柱表示，日本政壇近期再度有人炒作「台灣有事，就是日本有事」的老調，高市早苗甚至在國會上將台海衝突與日本「存亡危機事態」掛勾，刻意模糊兩岸關係性質，虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入。她說，這種言論挑釁又危險，根本是日本軍國主義餘毒未除，如同排放核...CTWANT ・ 1 天前
新店機車腳踏車相撞「2男雙亡」 他說沒事就醫昏迷不治
新北市的新店區昨（15日）下午發生慘烈車禍，是一輛機車跟腳踏車相撞，機車騎士當下說「沒事」，後來卻突然昏迷送醫不治，而今天清晨傳出騎腳踏車的阿公也身亡了，慘變2死事故。中天新聞網 ・ 23 小時前
不爽高市早苗「挺台灣」！中國6小時內出動26軍機擾台
即時中心／廖予瑄報導不爽日本首相高市早苗！日前高市發表「台灣有事」等言論，引發中國不滿，並連續3日在黃海展開實彈射擊演訓。國防部今（15）晚9時表示，自下午2時50分起，陸續偵獲26架次中國軍機出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，並配合中國軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台海周邊空、海域。國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。民視 ・ 1 天前
中國犯台日本是否行使集體自衛權 共同社民調：48.8%民眾贊成
日本共同社今天(16日)公佈的一項民調顯示，日本民眾對於如果中國攻擊台灣，東京是否應該行使集體自衛權存在分歧。這份調查發現，48.8%的受訪者支持東京在此情況下行使集體自衛權，44.2%的受訪者反對。 與此同時，針對日本首相高市早苗提出的提升國防開支計畫，60.4%的受訪者表示贊成。 高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。 高市的言論引發北京的強烈不滿，中國並警告其公民近期不要前往日本。 高市在上個月的施政演說中承諾，將在截至明年3月的本財年實現將國防開支提高至佔國內生產總值(GDP)2%的目標，比原定在2027財年實現的目標提前。 根據共同社，高市內閣的支持率高達69.9%，比上個月調查結果攀升了5.5個百分點。中央廣播電台 ・ 15 小時前
馬英九批高市早苗躁進惹議 吳沛憶：沒常識的是你！
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」議題再度發表重要講話，認為若台灣遭武力侵略，日本可能判定「存立危機事態」行使集體自衛權，引發中日關係緊張。但前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱卻接連批評，馬稱過於躁進，洪直接反問「台海事務，關妳日本人什麼事？」對此，民進黨立委吳沛憶今（16）日痛批，不知道為什麼馬英九、洪秀柱到現在還可以完全沒有國際政治常識的言論。 「總統盃全民運動賽事－街舞大賽」今日於總統府前廣場舉辦，民進黨立委吳沛憶出席，並於會後接受媒體聯訪。 「我覺得馬前總統好像有點沒有常識」。吳沛憶認為，台灣的安全就關乎整個印太區域和平穩定，是國際政治的基本常識，不只日本首相高市早苗這麼說，在很多國際上的論壇已經討論很多年。 她接著批評，所以不知道為什麼馬英九、洪秀柱到現在還可以完全沒有國際政治常識的言論，甚至被質疑「你們是台灣人嗎？」因為所有台灣人都會希望在國際上有更多盟友與台灣站在一起，但他們這樣言論是要把支持我們的朋友推開，到底是對台灣好，還是在幫中國講話，實在讓人一頭霧水。 吳沛憶最後表示，這次總統盃街舞賽是全民運動重要的一大步，希望運動除了在街頭、教室、社區或新頭殼 ・ 23 小時前
日本大阪市議會無異議通過決議 要求薛劍道歉
[Newtalk新聞] 中國駐大阪總領事對日本內閣總理大臣高市早苗發出死亡威脅，引起日本朝野譁然。其駐在的大阪也強烈反彈。大阪市議會昨（14）日無異議通過對薛劍的譴責案，要求他道歉。 《日本經濟新聞》報導，大阪維新黨與公明黨及自民黨聯合提交決議案，指出薛劍嗆聲砍駐在國最高行政首長頭顱「此舉給人以煽動民眾焦慮之感，嚴重損害了我們迄今為止建立的友好關係，不容忽視。」 薛劍8日在社群X引用了一篇有關日本首相高市早苗的報導。高市早苗在日本國會答詢時表示，對台灣發動軍事攻擊很可能構成日本的「生存危機」。薛劍隨後寫道：「我們別無選擇，只能毫不猶豫地砍掉你這個自作主張站出來的骯髒腦袋。你做好決悟了嗎？」 日本朝野與民間對薛劍的死亡威脅大多深感憤怒，要求將薛劍列為「不受歡迎人士」驅逐出境的呼籲此起彼落。主張不要反應太大的立憲民主黨魁野田佳彥（曾任日本首相）也在社群平台上遭到猛烈炮轟，質問他是哪一國人。查看原文更多Newtalk新聞報導中國警告公民勿赴日本 林氏璧反串：「日本很危險，我們去就好了！」要中國公民勿赴日！中共外交部：日本領導人發表涉台露骨挑釁言論新頭殼 ・ 1 天前
嗆日相高市沒資格談台灣 洪秀柱：挑戰中國核心利益必然失敗
因日本首相高市早苗「台灣有事」等涉台言論，中日關係緊張。前國民黨主席洪秀柱今（15）日稱，台灣不是旗子，日本沒資格談台海問題，任何外部勢力妄想挾持台灣，「挑戰中國核心利益，結果必然失敗」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬英九、邱毅偕中國攻擊高市早苗？嗆日本遇解放軍如以卵擊石、高市言行躁進...綠委轟：避談中共持續軍事壓迫是本末倒置！
陳冠廷直言，台海局勢近年緊張，原因非常清楚，就在於中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態；灰色地帶行動也不斷升級，包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。他批評，馬英九把焦點放在日本，避談中國持續加大的軍事壓力，不但本末倒置也會造成國際誤解。放言 Fount Media ・ 19 小時前
日最新民調出爐！48.8%受訪者挺「台灣有事」可行使集體自衛權
日本首相高市早苗涉台言論，導致中日關係急遽惡化，日本《共同社》一連兩日進行全國電話輿論調查，其中對「台灣有事」時日本行使集體自衛權一事，有近5成受訪者贊成。中天新聞網 ・ 17 小時前
稱台海問題「由兩岸的中國人自己談」 馬英九批高市早苗：讓台灣陷入險境
日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，前總統馬英九透過臉書發文，批評高市早苗言行過於躁進、讓台灣陷入險境。馬英九強調，台海局勢受到兩岸關係影響，而這樣的議題絕不能交由外國介入，而是應該讓「兩岸的中國人」自己談。馬英九透過臉書發文，批評高市早苗錯誤引用了「集體自衛權」，不僅攪動台海情勢，更是引起中國強烈反應，對此感到憂心的馬......風傳媒 ・ 1 天前
每天只睡2至4小時！高市早苗凌晨開會 各界憂過勞嘆「又不是拿破崙」
日本首相高市早苗6日曾在參議院預算委員會會議上表示，自己「每天只睡2小時，最多4小時」，7日凌晨3點剛過，她又在官邸舉行一場研討會，為她就任以來首次出席「眾議院預算委員會」的聽證會做準備，聽證會於當日上午開始。對此，各界當非常擔心她會「過勞」。鏡報 ・ 20 小時前
沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅
中日關係因近期日首相高市早苗涉及台灣問題言論趨緊張，大陸解放軍報16日刊文稱，如果日本武力介入台海，日本全國都有戰爭風險...聯合新聞網 ・ 22 小時前
雲林長者活動運動會 9長照據點熱情參與
中國醫藥大學北港附設醫院今(16)日上午在元長國小舉辦長者活力運動會，集結水林、北港、元長、東勢等9個長照據點參與，希望透過多元趣味競賽，促進長者身心健康。縣長張麗善、衛生局長曾春美、元長鄉長李明明、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金等人出席，一同為長輩加油打氣。張麗善表示，雲林縣共有6大急救責任醫院，其中台大升格為醫學中心，而北港媽祖醫院更是沿海地區最重要的醫療後盾，不僅提供緊急醫療，院方也走入社區，在各鄉鎮設置長照據點、醫事C巷弄長照站與失智據點，用心照顧長輩，是縣府推動在地健康照護的重要夥伴，感謝院方用心舉辦今日活動，讓長者透過運動交朋友、保持頭腦清晰，活得更健康。張麗善指出，雲林縣65歲以上人口比例已達21%，雖然仍為高齡縣，但已由全國第二老進步為第五老，希望在大家共同努力下，能讓平均壽命逐步提升。為此，縣府持續推動營養餐食與健康活動，長青食堂由每日3000人共餐提升至1萬5000人，就是希望長輩吃得健康安心。她也鼓勵長輩透過運動延緩退化、提升肌力，並學習基本手機操作，以提升防詐能力、保護財產安全。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，感謝最關心長者健康的張麗善縣長、曾局長及台灣好新聞 ・ 17 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前