比安倍晉三更強硬？日學者：高市早苗擅於用語言營造「對手」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論延燒不斷，日媒引述日本學者認為，高市的發言風格不同於已故首相安倍晉三「模糊描述」，她直接性強、帶有高度敵對元素，透過語言建構出一個「對手」。

日媒《AERA DIGITAL》報導，根據長年研究歷代日本首相語言特性的美國猶他大學社會語言學教授東照二指出，高市的語言風格「直接性強、帶有高度敵對語言元素，是一種抗爭式的談話風格。」他表示，「高市不論是有意或無意，往往會透過語言建構出一個『對手』。」

東照二說，安倍晉三在「散發敵意」時，通常會「模糊描述」對象，但高市會具體點名，「這是兩人最大的差異之一」。此外，東照二分析指，高市的談話習慣有強烈制度取向，「她使用大量法令與官僚語彙，如『我的職責』、『作為閣僚理所當然』之類的表述，語氣緻密但強硬。」

東照二表示，安倍晉三善於表現情緒，例如「不認輸、不要氣餒」，「安倍是『講故事』型的政治人物，而高市屬於傳達事實、制度與國家利益的類型。」他將兩種風格分為「情感交流式（rapport talk）」與「事實報告式（report talk）」，高市是後者的典型代表。

此外，東照二說，高市上任後增加笑容，試圖柔化其強硬形象，她也偶爾使用關西腔，有助提升親近感。

