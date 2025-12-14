比安眠藥還有效？研究發現：每日5杯蔬果 睡眠品質提升16%

一項由芝加哥大學醫學院與哥倫比亞大學研究團隊領銜的最新研究指出，日常攝取更多蔬果，有助於提升當晚的睡眠品質。研究發現，若每日攝取量提升到美國CDC建議的「5杯蔬果」，與完全未攝取者相比，能帶來高達16%的睡眠品質提升。

研究發現：每日5份蔬果 睡眠品質提升16%

過去的觀察性研究曾發現，高蔬果攝取與較佳自評睡眠品質有關，但本研究首次透過穿戴式裝置，客觀紀錄受試者的睡眠型態，並建立「當天飲食」與「當晚睡眠」的直接關聯。

廣告 廣告

研究招募健康年輕成人，讓他們每日回報飲食內容，並配戴手腕監測器追蹤睡眠。研究團隊聚焦於「睡眠片段化指數」，這是評估個體夜間覺醒或從深層睡眠轉換至淺層睡眠頻率的重要指標。

結果發現，每天蔬果攝取量越高，當晚深層、連續睡眠的比例也越高；且多攝取全穀類等複合型碳水化合物，同樣有助於睡眠品質。研究團隊進一步以統計模型推估，符合CDC蔬果建議攝取量（每日5份蔬果）者的睡眠品質，較完全未吃蔬果者更是高出16%。

看更多：睡好覺很難嗎？台灣成人失眠比率高達3成 中醫教4穴道與助眠相關



不再需要特別找助眠食物 每天多吃蔬果就好

芝加哥大學睡眠中心主任Dr. Esra Tasali指出：「16%的提升非常顯著，且變化是在24小時內就可觀察到，這代表飲食調整是一種安全、自然且具成本效益的睡眠改善途徑。」哥倫比亞大學睡眠暨生理節律卓越中心主任Dr. Marie-Pierre St-Onge補充：「許多人都想知道有沒有能助眠的食物，但只需每天多吃一點蔬果，就可能對睡眠產生實質影響，讓好睡不再遙不可及。」

看更多：焦慮煩躁、睡不好？洛桑加參授1呼吸法 調節自律神經又助眠



儘管未來還需要更大規模、跨族群研究與機制探討，現有數據已可作為公共衛生建議，只要維持高蔬果、複合碳水化合物的健康飲食，不僅對健康有益，還能促進長期睡眠品質，這項研究已發表於《Sleep Health》期刊。

看更多：家裡有鈣片的快看！醫師曝1個小技巧 讓你今晚秒睡到天亮



◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／明日科學

更多健康2.0報導

更年期熱潮紅頻發 恐增未來20年心血管疾病風險！這樣做穩定荷爾蒙

濱崎步體脂15%太狂！揭隨行廚師「特製飲食」 營養師：穩血糖不發胖

天冷起居要注意！冬季做好「固護陽氣」養生準則 喝1茶解腰痠背痛



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章