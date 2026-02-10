比完賽想起忘交作業！奧運花滑女將寫信求饒爆紅 網笑：最狂理由

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

2026年米蘭冬奧正如火如荼進行，加拿大花式滑冰選手史基扎絲（Madeline Schizas）除了在場上奮鬥，場下竟因忘記繳交大學作業而爆紅。她緊急寫信向教授求情，理由竟是「正在參加奧運」，讓網友笑翻直呼「根本史上最強遲交藉口」。

22歲的史基扎絲目前就讀於加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University），這次代表國家出戰米蘭冬奧，是她生涯第二度參加奧運。她曾在2022年北京冬奧女子單人花式滑冰項目拿下第18名。

加拿大花式滑冰選手史基扎絲（Madeline Schizas）因忘記繳交大學作業而爆紅。（圖／＠Madeline Schizas IG）​​​​​

史基扎絲在結束本屆冬奧女子短曲團體賽後，才驚覺自己錯過了社會學作業的截止日期。她隨即在IG限時動態公開自己寄給教授的電子郵件，信中懇求延長期限，並附上新聞連結證明自己真的在奧運比賽。

教授收到信後不僅同意延期，還鼓勵她專心比賽，作業等賽後再交即可，並祝福她能有好成績。事件曝光後立刻在網路上引發熱議，網友紛紛留言：「這是我看過最狂的理由」、「奧運比賽真的無法拒絕」。

