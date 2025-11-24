比官網便宜超多！好市多上架「蘋果最新配件」 一票會員瘋搶：超划算

生活中心／王文承報導

一名男子到好市多採買時發現，賣場上架的AirPods Pro 3比官網售價便宜 491元。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元、價格實惠，經常推出各式新品及知名品牌聯名合作，深受消費者喜愛。蘋果最新一代藍牙無線降噪耳機AirPods Pro 3在台上市後，一名男子到好市多採買時發現，賣場上架的AirPods Pro 3比官網售價便宜 491元。他立刻放入購物車結帳，實際體驗後覺得舒適度遠超蘋果該系列其他產品。貼文曝光後，引發網友熱議，並有不少人分享各分店庫存已售罄的情況。

好市多上架蘋果最新配件 比官網便宜



一名網友在臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」發文表示，他搶到好市多第一批上架的AirPods Pro 3，價格為6999元。雖然他家裡已有前一代的AirPods Pro 2與AirPods 4，但前者戴久會有異物感，後者戴不住耳朵；相較之下，最新款耳機讓他一連戴幾個小時都無感，原PO大讚：「完全沒有異物感，也不會痛，真的可以忘了它的存在。」

貼文曝光後，引起會員熱議，「超划算的」「剛去北屯店已經賣光了」、「雙11買更划算」、「我是剛好去逛看到買的，但沒有人搶耶！是我運氣好嗎？」、「看了很心動」、「太晚看到，已經賣完了」、「剛問中和店快賣光了，剩10幾個」。

根據好市多官網顯示，AirPods Pro 3價格為6999元，而蘋果官網售價則是7490元。好市多同時提供一年有效保固及90天內退貨保證等售後服務。與前一代相比，新耳機降噪功能略有提升、音質更圓潤，單次充電續航力為蘋果史上最長，主動式降噪可達8小時，啟用「通透模式」可達10小時。此外，還具備即時翻譯與心率感測等功能。

