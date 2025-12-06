比官網便宜！好市多「台灣製神筷」大特價 他曝：超好用

美式賣場好市多持續推出各式商品，近日有網友分享新發現，台灣鹿港製「台灣第一筷」正在特價，價格甚至比官網更優惠。消息一出，立刻在網路上引發熱議，不少網友留言表示「超好用，之前買20雙」、「這筷子好用到炸掉啊！」

台灣鹿港製「台灣第一筷」正在特價，價格甚至比官網更優惠。（圖／翻攝自google map）

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，這家筷子夾取食物真的非常順手，原本打算在1111購物節於官網購買，幸好還沒下單，現在透過好市多線上就能買到。

根據好市多官網的商品說明，「台灣第一筷」為好市多線上獨家販售，10雙售價1179元，平均每雙約118元，比官網更划算。筷身採用不鏽鋼316材質製筷尖經過專業沖壓技術加工為正四方型設計，方便夾取食物。產品可直接放入洗碗機及烘碗機清洗烘乾，使用上相當便利。

「台灣第一筷」為好市多線上獨家販售。（圖／翻攝自好市多線上購物）

貼文一出隨即吸引大批網友留言回應，大家紛紛分享使用心得，「自從用過扁筷後真的回不去圓筷子了，圓的有時到處滾，夾小的又難夾」、「超好用，之前買20雙，花好幾千」、「對於一個拿筷子有障礙的人來說，真的是愛上」、「到目前為止，我應該是沒用比這個好用的」、「方形設計不會滾動，尖頭很好夾，重量又輕。」

除了台灣第一筷之外，好市多近期「挪威空運鮭魚切片」同樣正在進行促銷活動，每公斤從原價629元降至529元，吸引不少網友前往購買。有網友表示，「昨天去幾乎都是魚腹，好吃」、「已經買很多次了，烤起來香噴噴，油脂豐富」，不過也有人提醒，「肉質嫩但刺較多，小孩與老人食用需注意。」

