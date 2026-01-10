即時中心／綜合報導

離譜一幕！中國廣西一名阿伯日前騎腳踏車外出時，一邊騎車一邊隨地吐痰，未料這一口痰竟「精準命中」，直接射進一名騎機車經過的外送員嘴裡，讓外送員當場崩潰，氣得要求對方賠償「漱口費」。

根據《香港01》報導，本（1）月7日時，一名中國的阿伯騎著腳踏車行駛在車道外側，半途中，他竟突然轉身朝內側車道吐痰；不料，恰巧有一名外送員騎車經過，阿柏的痰就這樣不偏不倚的噴進外送員口中。外送員當場停車猛吐口水，情緒激動怒斥阿伯，「你直接吐在我嘴巴裡面！」

廣告 廣告

突如其來的狀況也讓阿伯嚇了一跳，當場連聲道歉。隨後外送員表示，若只是吐在衣服上還能忍，但直接吐進嘴裡實在無法接受，因此也向阿伯索討10元人民幣（約新台幣45元）作為購買礦泉水漱口的費用。最後阿伯同意賠償，雙方才結束這場荒唐糾紛。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／比射門還準！中國伯騎車隨地吐痰 竟「精準命中」外送員嘴內遭求償

更多民視新聞報導

《台灣向前行》主持人張孟琦喜得千金！1/8日順利產女 留言湧祝福

薔薔遭誤認「柬埔寨斷腿網紅」 本尊傻眼回應了！

物理學家預言2026年世界毀滅！人類「因1事」遭滅絕

