比對國民黨版 盧秀燕籲政院財劃法公布明確試算金額

（中央社記者郝雪卿台中26日電）對於政院版財劃法修正草案，台中市長盧秀燕今天表示，行政院應公布明確試算金額，讓地方財政回歸穩定與透明；若政院版比現行制度及國民黨版好，大家都會感謝支持。

台中市議會今天進行定期會市政總質詢，國民黨台中市議員陳成添關心財政收支劃分法議題，詢問盧秀燕針對政院版財劃法的看法。

盧秀燕表示，過去「財劃法」以明確公式運作，數十年來無論中央由誰執政，地方皆能精確計算財源，保障建設與市民服務；但近年公式趨向模糊，公式不斷修改，將確定公式改成不確定。

盧秀燕以台中為例說明，市民年繳約新台幣2500億元至國庫成為中央預算，但分配回來，包含統籌分配款、計劃型補助款，及一般型補助款合計竟不足千億；對照高雄，僅前瞻計畫即獲1300億，台中卻僅200多億，一個計畫差距就高達千億。

盧秀燕表示，台中市這幾年調度資金，包括賣土地等各種收入，總共也不過1000億，而高雄光靠中央補助就比台中多，人口還持續減少，差距越來越大。

盧秀燕認為，行政院端出新版財劃法，僅有法條，未附公式與試算金額，各縣市不分藍綠，均要求公開試算；國民黨版有試算金額，現行版本也有法條與試算金額，大家很清楚能拿多少。

她呼籲行政院，應比照現行制度與國民黨提案，公布明確試算金額，若確實比現行制度與國民黨版本更好，大家都會感謝並支持。（編輯：陳仁華）1141126