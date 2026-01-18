即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

身兼民進黨主席的總統賴清德今（18）日受邀出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，親切與現場飼主及毛小孩互動，並呼籲落實寵物犬外出繫牽繩等基本飼主責任。賴清德表示，隨著國人飼養寵物逐漸成為生活的一部分，動物保護已不只是個別族群的關注議題，而是整個社會文明程度的重要指標，政府也持續從制度面著手，推動更完整的動物保護政策。





賴清德指出，截至去（2025）年底，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，超過台灣14歲以下孩童，創下歷史新高，寵物貓的數量也首度超過犬隻，顯示飼養寵物已是多數家庭的日常；面對這樣的社會變化，政府長期與第一線飼主、動保團體及民間社群密切合作，從觀念倡議到政策執行，持續推動珍惜生命、尊重動物的社會共識。

廣告 廣告

快新聞／比小孩還多！全台貓狗突破340萬 賴總統：推動更完整動保政策

賴清德與毛小孩互動。（圖／民進黨提供）

賴清德說，為了強化動物保護政策的行政量能，政府已於2年前成立農業部動物保護司，專責統籌相關業務，並提升整體政策推動的穩定度與專業度；同時，為延攬更多專業獸醫師投入公共服務，政府也首創公職獸醫師不開業獎金制度，不僅協助防疫工作與動物保護，也為畜牧產業及第一線執行人員提供更完整的支持。

快新聞／比小孩還多！全台貓狗突破340萬 賴總統：推動更完整動保政策

賴清德致詞。（圖／民進黨提供）

針對近期完成的《動物保護法》修正，賴清德則說明，此次修法重點在於加強源頭管理與落實寵物登記制度，並同步強化動物檢查人員的執法與即時處置權限，透過加重虐待動物刑責、查緝非法繁殖與買賣行為、人道捕捉並協助認養，以及要求動物收容處所定期評鑑並公告結果等措施，多面向保障動物權益。

最後，賴清德也以醫師背景強調，動物健康與人類健康密不可分，許多傳染病風險仍有待持續監測與研究，因此衛福部與農業部持續合作，落實「One Health」理念，透過完善的動物保護與防疫體系，不僅守護動物的福祉，也同時維護全民的健康與公共安全。







原文出處：快新聞／比小孩還多！全台貓狗突破340萬 賴總統：推動更完整動保政策

更多民視新聞報導

台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」

國共論壇傳復辦！鄭麗文重申九二共識 賴清德曾批一中同表

淡水同框呂孫綾做公益 蘇巧慧憶當年：曾攜手爭取淡江大橋經費

