比小紅書蒸蛋還簡單！香港名廚曝蒸蛋滑嫩祕訣 不用蓋盤子、保鮮膜
蒸蛋作法有很多，之前《小紅書》爆紅的滾水蒸蛋，人人爭相仿效，分享成果，更令不少外國人初嘗成功烹調中菜的滋味。香港名廚Ricky（張錦祥）也在YouTube《Ricky講煮講食》頻道中分享香滑蒸蛋祕技，比《小紅書》的更詳盡，更簡單，也更易成功。不用蓋盤子、包保鮮膜，還可中途開蓋觀察情況，也不失蛋味香濃、嫩滑如豆花的效果！
蒸蛋，被譽為神仙級的平民美食，卻非人人能夠駕馭，但Ricky認為蒸蛋材料只有雞蛋、水和鹽，只要掌握好比例和技巧，其實簡單得不能再簡單了。
看更多：滑嫩好吃茶碗蒸怎麼做？日本雞蛋職人教茶碗蒸做法 在家就能簡單做
Ricky蒸蛋不失敗祕訣
蒸蛋比例1:2：Ricky說，一般蛋水比例為1:1.5至1:2之間，但他個人喜歡蛋味濃郁，會以1比1.5的蛋水比例烹調，如果喜歡滑溜感覺，就用1份蛋2份水的比例蒸蛋。
雞蛋選擇：要選蛋黃色澤較深的，蒸起來較討人歡喜。Ricky指出，加鹽後，蛋的顏色會較深，還會變稀一點，較易攪勻。
加水或湯都可以：蒸蛋有人喜歡加雞湯，其實也可以是魚湯、肉湯、蝦湯，若想蛋味濃一點，便用清水，Ricky用的便是清水了。
用熱水：Ricky以1:2的蛋水比例，加入熱水，夠熱的話，熱力滲入蛋中，蛋漿溫度約40℃、蒸氣約90℃，熱力平均，蛋漿變暖容易成形，比凍蛋更易成功。
火候：水滾後，放入蛋液轉小火，加蓋時不要蓋實，留有一條縫隙便可。Ricky說，有些人為了避免蒸蛋時滴水，令蒸蛋表面不平滑，便加保鮮膜再刺洞，或是加蓋子蓋著，但他認為全部都不需要。因為鍋蓋留有縫隙，內裡的溫度便不會太高，只會約90℃左右，看到鍋邊有少少蒸氣便是，若太多蒸氣可調小火一點，蒸出來的蛋一樣滑溜。
時間：以3顆蛋比例加用一個大盤子，小火蒸約12～15分鐘。若擔心蒸過火，約10分鐘或11分鐘，可開蓋檢查一下。輕輕搖晃鍋或盤子，看到中心仍有少少震盪，代表已有八、九成熟，可以續蒸多2分鐘再查看，又或是關火加蓋燜多2分鐘也可。
配料：Ricky最愛的是以魚肉蒸，菜市場買條魚，叫店家去骨切片，用熱水加鹽輕輕燙一下，放在蒸好的蛋上，加點醬油、熟油和蔥花就無很棒了，完全是蒸蛋的絕配！
看更多：金針菇煎蛋助降血脂、降血壓能排重金屬！煎蛋加什麼最對味？快來學
Ricky蒸蛋食譜
材料
雞蛋3顆（約160克）、水320克、鹽4克。
作法
蛋、鹽，攪拌均勻倒入大碗中。
少量加入滾水攪拌，切勿一次倒入滾水，以免變成滾水蛋。
蛋液過篩倒入另一個盤子中，用湯匙撇掉氣泡，又或用廚房紙巾在表面擦走氣泡也可。如家中有火槍，輕輕燙一下，細微的氣泡都會消失。
煮滾一鍋水，放入蒸蛋盤，轉小火約90℃，加蓋並保留一條縫隙，蒸12～15分鐘。
取出後加入少許熟油、醬油、少許蔥花即成。
看更多：蒸蛋比例怎麼抓？完美蒸蛋做法大公開！電鍋、微波爐蒸蛋時間一次看
更多內容：洋蔥保存｜網袋裝會爛 放冰箱長綠芽 網友1招洋蔥保存法久放不爛
文章授權轉載自《香港01》
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
更多健康2.0報導
下月起嗶手機就可進北捷閘門！掃QRcod公車捷運都能搭
淨零減碳推素食、電子處方箋、打造友善職場！花蓮慈濟醫院獲國家永續發展獎
勞退大賺11%就想ALL IN？專家示警：選錯工具恐錯失200萬退休金
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
一人減脂餐／「南瓜蔬菜濃湯」一碗搞定，清甜暖身又低卡
冷冷的天最想來一碗熱湯！「南瓜蔬菜濃湯」口感濃郁、帶有天然甘甜，熱量不高又有飽足感，很適合秋冬享用。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
彩虹甕窯雞驚豔上桌，多樣熱炒與手路菜，聚餐首選
阿鴻大灶雞主打招牌彩虹大灶雞，甕窯雞風味的酥脆外皮與鮮嫩肉質，搭配七彩繽紛的醬料。除了烤雞，還有各式家常熱炒、手路菜、海鮮及蔬食，無論單點或合菜都能滿足家庭朋友聚餐的需求，重點是還免服務費，店家鄰近廍子公園、大坑風景區。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
新鮮台灣鯛搭配泰式酸甜調味 擄獲大小朋友的胃
台灣鯛是高品質吳郭魚，是台灣常見的食用魚，漁業署表示，台灣鯛富含蛋白質及維生素B12，且脂肪含量低，是增肌減脂，與進行飲食控制時的好幫手；魚肉纖維短好消化的特性，更是超適合正在發育的小朋友，與牙口不好的銀髮族。漁業署也特別推薦「泰式台灣鯛」食譜，其酸甜風味非常深受大小朋友的喜愛。 「泰式台灣鯛桃園電子報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
習近平國師喊「統一後10年讓台北達二線城市水平」！陳揮文反問1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 95
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 21
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 25
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 320
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 483
高虹安二審即將宣判 醫大膽預言「會被判無罪」：法官根本審不下去
停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判7年4月，二審將於12月16日進行宣判。對此，精神科醫師沈政男預言，高虹安二審「會被判無罪」，因為二審法官當初根本審不下去，還要求釋憲。沈政男在臉書發文表示，現在閣揆卓榮泰不副署財劃法，綠營也在說倒閣、解散國會，他直言「你們搞大罷免，然後大失敗，就是自己把倒閣與解散國會的路堵住了！國會在大罷免，實質上......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 96
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 275
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 276
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 5
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 434
酸賴政府創造三輸局面！醫曝「反年改落敗」3原因：帶頭浪費錢卻要民眾省錢
國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。入口網站「Yahoo奇摩」於12月10日至14日進行相關議題網路投票，結果顯示有58.2%的網友贊成停砍；胸腔科醫師蘇一峰揶揄，民進黨政府再度寫下難堪的三輸局面。蘇一峰透過臉書引用投票結果，嘲......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 139
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10