「比市長更像市長！」許智傑促成三井LaLaport落腳鳳山 陳其邁讚首長級執行力

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄鳳山眾所矚目的商業地標「三井 Shopping Park LaLaport 高雄」於今（19）日舉行上梁儀式。高雄市長陳其邁在致詞時特別感謝立法委員許智傑，直指許智傑是促成三井投資鳳山的「關鍵推手」，更感性表示許智傑對地方建設的奔走「比市長更像市長」。這番話不僅肯定了許智傑在鳳山三井Lalalport這案「從無到有」的領導力，更引發外界對其未來角逐高雄市長、延續「高雄建設不中斷」的高度關注。

陳其邁盛讚「比市長更像市長」！許智傑一手促成三井 LaLaport 鳳山落腳，展現「首長級」招商執行力。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

三井 LaLaport 所在的衛武營旁的國泰重劃區台糖土地，過去長期面臨開發瓶頸。許智傑委員在多年前便洞察到，鳳山身為高雄人口最多的行政區，極需一座具備國際水準的商業中心來帶動區域轉型。

由於該地塊涉及多方權屬，開發程序極其複雜。許智傑感性回憶提到：這塊土地其實已經在法院訴訟10餘年，等於將鳳山最精華的地段荒廢了10年之久，後來我多次在中央召開協調會，並提出用仲裁的方式來做調停，後續聽聞三井集團正在南臺灣尋覓適合進駐大型商場的適合空間，於是我以鳳山「人口紅利」與「衛武營藝術特區」的雙重優勢，算是代表鳳山向三井集團毛遂自薦後，再加上陳其邁市長的市府行政團隊協力的幫助，才能夠有明年即將開幕的鳳山三井Lalalport，我也特別感謝三井集團認同鳳山、願意投資鳳山，預計未來創造超過 2,000 個就業機會，帶動周邊文創與觀光產業。

高市長陳其邁讚許：許智傑展現「市長級」的城市經營藍圖

陳其邁市長所稱的「比市長更像市長」，折射出許智傑在處理地方發展時，已具備跨越區域立委、進入城市治理層級的宏觀思維。

許智傑提到，三井Lalalport旁邊就是衛武營文化藝術中心，更有47公頃的綠地，未來這裡以後將成為商業、藝文、休憩的多功能場域。

許智傑委員表示： 「三井 LaLaport 的上梁，象徵著鳳山的起飛。我對高雄的願景，是讓每一個行政區都能找到自己的產業靈魂。在中央我爭取經費，在地方我協調進度，未來的鳳山將是高雄的新都心，而我已經準備好將這樣的成功模式，擴散到整座城市。」

