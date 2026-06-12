比帝雉還大！台灣首次發現特有且大型的鳥類物種「滅絕孔雀」
[Newtalk新聞] 印在千元大鈔上的「帝雉」被知曉為台灣現存最大型的特有種鳥類，但台大研究團隊近日發現，第一種特有且已滅絕鳥類，並將這大型孔雀正式命名為「滅絕孔雀」，此鳥體型比帝雉還要巨大，顛覆台灣鳥類多樣性與演化認知的重大發現，顯示台灣生命史中的特有種鳥類曾擁有更巨大體型。
台灣大學昨(11)日公布一項重大古生物發現，證實台灣在「更新世時期」曾存在一種比帝雉更巨大的特有鳥類。台大指出，台灣目前現存鳥類紀錄將近700種，其中包含32種特有種鳥類，這意味著台灣過往應有更為豐富的特有種鳥類及其演化歷程。但是過去台灣的鳥類化石紀錄幾乎是一片空白，直到2021年，才由蔡政修教授與德國學者合作發現台灣首件鳥類化石。
這次同樣由台大生命科學系與生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修，帶領該系大三學生藍詠傑，與德國森根堡自然史博物館學者合作，發現了台灣第一種特有且已滅絕鳥類化石，台大指出，台灣目前現存鳥類紀錄將近700種，其中包含32種特有種鳥類，這意味著台灣過往應有更為豐富的特有種鳥類及其演化歷程。
蔡政修在臉書發文指出，這是「台灣首次滅絕、大型、特有的鳥類物種！」而為了要讓更多人認識與理解台灣生物多樣性曾有的滅絕議題，將這一個全新的物種命名為：「Pavo miejue」miejue 就是來自「滅絕」的發音。蔡政修也提到，台灣並不是沒有大型、迷人的古生物們，只是真的需要投入更多的資源和心力來探索。
本次研究是仰賴已退休教授侯立仁所捐贈的一件保存相當完整且狀態良好的肱骨化石。研究團隊藉由深入形態分析，發現滅絕孔雀的肱骨長度達131.4毫米；相較之下，台灣現存體型最大特有鳥類帝雉的肱骨長度僅約80毫米。證實該化石隸屬於台灣更新世時期已滅絕的大型孔雀物種，首次揭開台灣特有滅絕鳥類的面紗。
研究團隊表示，印在千元大鈔上「帝雉」，是大眾熟知台灣現存最大型的特有種鳥類，但滅絕孔雀的發現，指出台灣生命史中的特有種鳥類曾擁有更巨大的體型。
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