比性生活更重要！伴侶如果有這種「穩定特質」，代表你愛對人了

在一段長遠的關係中，什麼才是最珍貴的？除了新鮮感與生理吸引力，更關鍵的或許是「承接對方情緒的能力」。

情緒穩定是關係的定海神針

激情的衝動總會隨著時間冷卻，當日子回歸平淡，雙方是否能保持情緒穩定，成了感情能否長久的關鍵。戈特曼研究所（Gottman Institute）曾針對 700 對夫妻進行長達 16 年的追蹤研究，結果顯示，在婚姻中能主動接住對方負面情緒的夫妻，離婚率比不懂得提供情緒價值的伴侶低了 83%。

廣告 廣告

這項研究記錄了不同夫妻處理爭吵的方式。有些人在衝突中毫不讓步，甚至為了雞毛蒜皮的小事大動干戈；而懂得「情緒修復」的人，則會在伴侶情緒崩潰時選擇傾聽與理解，先安撫對方，再來解決問題。

楊絳與錢鍾書的日常互動便是如此。錢鍾書在生活中相當笨拙，不會繫鞋帶，甚至連衣服正反面都分不清楚。楊絳在醫院照顧孩子期間，錢鍾書獨自留守家中，每次到醫院探視時，總會愁眉苦臉地報告自己又闖了什麼禍。楊絳從不責備，總是笑著說：「不要緊，我會處理。」她讀懂了愛人言語背後的依賴，將這些生活瑣事視為兩人之間的情趣，而非爭吵的導火線。

好的伴侶能托住你的崩潰與不安

再完美的人也難免有脆弱或出錯的時候。一段關係之所以能長久，關鍵往往不在於爭論對錯，而是能否以愛為出發點，在風雨中給予彼此依靠。

一位女網友分享，某次她在歐洲轉機時遇到航空公司機票超賣，導致所有旅遊行程大亂。她在櫃檯幾經爭論卻無果，最後情緒崩潰大哭。當時她的男友並未被焦慮傳染，也沒有責怪她，而是笑著哄她、擁抱她。男友隨後冷靜地與航空公司協商改簽，並趁著等待的空檔快速修改攻略，在轉機地安排了一場意外的臨時旅行，讓原本的混亂變成了美好的回憶。

這正是重點：真正的情緒穩定，是在伴侶崩潰時擔任對方的「容器」，而不是成為引爆衝突的「引信」。

網路曾流傳一段影片：一位丈夫釣魚回家，進門就撞見妻子正為了管教大女兒而情緒失控。妻子當時對著丈夫怒吼：「日子還過不過了！」甚至氣得奪過魚桶，把水往丈夫身上潑。正當網友以為兩人會爆發激烈口角時，這位丈夫只是默默放下東西，走上前為妻子擦乾眼淚，並將她擁入懷中輕聲安慰。

婚姻生活並非單方面的索取，當一方能理解對方的崩潰、安撫對方的不安，原本瑣碎平淡的日子，也能在相互體諒中變得溫暖。

延伸閱讀

讓他一輩子對你心動！戀愛中保持「吸引力長久」的秘訣，其實只有這幾件事

中年夫妻是不是真愛？看這7個細節就知道！符合3個以上請珍惜幸福