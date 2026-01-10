比悲傷更悲傷！全台3人「差1碼」錯過億元 原本想遞辭呈只好改遞假單

財經中心／師瑞德報導

大樂透第115000003期開獎，頭獎雖摃龜，但全台有3位「超虐心」貳獎得主！分別獎落屏東東港、新北三重及苗栗苑裡，因對中5碼加特別號「08」，與億元頭獎僅差一號，獎金瞬間縮水剩57萬7,492元。網友笑稱：「原本想遞辭呈，現在只能遞假單療傷」，提醒得主4/13前務必領獎。（AI製圖）

世界上最遙遠的距離，不是生與死，而是我就站在財神爺面前，祂卻只給了我一張「安慰獎」！大樂透第115000003期於昨（9）日晚間開獎，頭獎雖然因為無人能敵而宣告「摃龜」，但全台卻有3位「最想哭的幸運兒」，因為手中的彩券跟頭獎號碼「只差一個字」，從原本可以原地退休的億萬富翁，瞬間變成領年終獎金的上班族，心情恐怕像洗三溫暖一樣刺激。

「08」惹的禍！一秒從天堂掉回凡間

本期大樂透獎號開出「01、07、13、14、34、45」，特別號是「08」。這3位貳獎得主，就是因為手中那第6個號碼不小心對到了特別號「08」，而不是一般號碼，導致命運齒輪雖有轉動，但卡住了。

若是全對，這輩子就不愁吃穿；但偏偏就是這一號之差，獎金直接從「9位數」大縮水變成「57萬7,492元」。雖然57萬也是一筆不小的數目，足以買輛重機或貼補家用，但想到原本那是信義區的豪宅卻變成了國產中古車，這口氣恐怕得吞好幾顆鎮定劑才嚥得下去。網友也紛紛幫忙配音：「本來老闆電話都要刪了，現在只能默默設回置頂。」

協尋這3位「安慰獎得主」！就在屏東、新北、苗栗

雖然心很痛，但錢還是要領！這3注「含淚拿57萬」的貳獎分別落在以下三間彩券行，請當地鄉親快幫忙檢查一下長輩或朋友的彩券，看看是誰在棉被裡偷哭：

1、屏東縣東港鎮：「金興旺彩券行」（新勝里中山路66號1樓）：東港的朋友，這條黑鮪魚有點小隻，但還是很補啦！

2、新北市三重區：「元強貴彩券行」（三民街96號1樓）： 三重的鄉親，57萬夠吃很多碗滷肉飯了，別難過。

3、苗栗縣苑裡鎮：「錢都彩券行」（山腳里10鄰256號1樓）： 雖然沒中很多「錢」，但是去「錢都」連吃一個月火鍋還是有資格的。

最後通牒！沒領連57萬都沒了

台彩溫馨（補刀）提醒，本期兌獎期限只到115年（2026年）4月13日。這3位差點當上億萬富翁的朋友，請務必在期限內把這筆「精神撫慰金」領回家，千萬別因為心情不好把彩券丟了，那才是真的悲劇中的悲劇。

