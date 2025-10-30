比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
記者施春美／台北報導
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病的惡化。
胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在其臉書表示，轉身比走直線難多了，因為轉身需要肌肉平衡、空間定位與大腦指令同步運作。「對神經系統而言，轉身是一項高難度動作。」
他表示，德國基爾大學研究團隊最近發現，這個日常動作，竟能提前近9年預測巴金森氏症的發生。研究團隊找了933名51~85歲的志願者，讓他們戴上能感測動作的「智慧手環」，記錄在走路與轉身時的表現，並追蹤長達10年。最後發現，其中23人後來被診斷為巴金森氏症，且他們在確診前的8.8年，就已經出現「轉身變慢」的異常。
黃軒表示，因為轉身需要大腦、耳朵（前庭平衡）、肌肉和骨骼一起合作，對神經系統而言，轉身是一項「高難度動作」。巴金森氏症初期，大腦控制運動的區域開始退化，最先受到影響的就是這些需要高協調度的動作。所以，「轉身慢」比「手抖」更早出現，是非常敏感的早期信號。
黃軒表示，該研究也發現一些趨勢，男性罹患巴金森症的風險是女性的4倍，年齡每增加1歲，風險提高約15%。這意味著，年紀越大、男性越要注意身體動作的細微變化。
黃軒也列舉確診巴金森氏症9年至4年前的變化：
◆確診的9年前，聲音和臉部表情失調、轉身角度變差
◆確診的8年前，手指開始抖動
◆確診的7年前，手臂擺動情況惡化
◆確診的6年前，走路開始不穩
◆確診的4.5年前，下肢碎步、跨步不均
◆確診的4年前，身體平衡感消失、四肢僵硬且緩慢
