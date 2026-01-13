比手機還糟！高捷38站監視器「僅37萬畫素」 議員批：還停留在17年前

市議員林智鴻指出，高雄捷運紅橘線有38站監視器畫質僅37萬畫素，硬體設備停留在17年前，比手機還糟。（翻攝自臉書林智鴻 高雄市議員）

高雄市議會昨（12日）審查交通局年度總預算，市議員林智鴻指出，高雄捷運紅橘線39座車站中，僅「岡山高醫站」的監視器畫質達500萬畫素，其餘38站僅37萬畫素，硬體設備停留在17年前，比手機還糟。他憂心，若發生重大突發事件，恐怕會增加警方緝凶難度。

北捷事件在前 應訂定具體改善期程

林智鴻表示，去年大型活動與演唱會帶動高捷日均運量創下19.5萬人次新高，但攸關旅客安全的監視系統卻明顯落後。他指出，2014年鄭捷案及2025年北捷張文案等無差別攻擊事件，已凸顯捷運安全與監控設備的重要性，「負責監督大眾運輸安全的交通局責無旁貸，應訂定具體改善期程」。

保存僅14至40天 恐影響追查

林智鴻調閱監視器使用年限、畫素與維修保養紀錄，發現高捷無法提出完整財產清冊與各站保養紀錄，僅概略說明「紅橘線39車站共1927支監視器，依站體大小每站約35至90支不等，每月例行檢查1次，影片保存至少14天、最多40天。」他質疑，若有未即時被發現或提搞的案件，恐出現「告訴期間6個月還沒過，證據卻消失」的風險。

高雄市交通局回應 已列汰舊換新計畫

對此，高雄市交通局局長張淑娟回應，「岡山高醫站」為新設車站，監視器畫質可達500萬畫素，其餘站點「高捷公司已提出汰舊換新計畫，將持續檢查並促使改善。」高捷公司也表示，現行設備符合當年建置規範，監視器已納入數位化重置排程，將逐年逐站更新。未來仍持續將設備新增與汰舊換新並行，讓系統內整體監視範圍可更為完整，以確保乘客安全。

