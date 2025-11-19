比找飆股更難的問題？《收盤吃什麼》？ 凱基證券教你賺大錢吃大餐

財經中心／師瑞德報導

當投資不再只是看盤和數字，凱基證券用一碗熱騰騰的在地小吃，把理財帶回生活現場。為了讓金融服務更加親民且具溫度，凱基證券全新推出短影音節目《收盤吃什麼》，以「美食×投資×生活」為主軸，每週五固定在官方YouTube頻道「凱基證券樂活投資人」上線，節目透過走訪各地分公司周邊的巷弄美食，用最貼近生活的方式，與大眾聊投資、談觀念，打造全台第一個結合美食的金融短影音節目。

節目每集約2分鐘，風格輕鬆趣味，主持人不僅介紹分公司周邊隱藏版美食，也邀請分公司同仁分享當地特色與投資觀察，把原本冷冰冰的理財知識轉化為日常對話。從北到南，節目不只是吃吃喝喝，而是企圖建構一種新型態的「投資社交」，強調理財是一種生活態度，更是與人建立連結的橋樑。

廣告 廣告

《收盤吃什麼》也巧妙結合數位與實體體驗，觀眾只要前往節目中合作店家，掃描店內專屬QR Code，完成訂閱頻道與留言，即可憑畫面前往指定凱基證券分公司兌換限量小禮。這項串聯活動不僅拉近品牌與消費者之間的距離，也讓金融不再只是「螢幕上的產品」，而是一場可以吃得到、聊得開的互動過程。

凱基證券表示，此節目希望改變大眾對金融的刻板印象，讓投資更容易被理解、更輕鬆進入日常。藉由趣味、實用與真實場景的融合，吸引年輕世代願意開啟對理財的第一步。節目也展現出凱基證券深耕在地、推動普惠金融的理念，將「投資，也能很生活」的品牌核心落實在每一集內容中。

未來，凱基證券也將持續透過創新數位內容與社群互動，擴大與年輕族群的接觸，推動金融知識普及化。想知道「收盤吃什麼」？不妨點開影片、跟著吃一口，也把理財的想法，從此一點一滴吃進生活裡。

更多節目內容與活動詳情，請鎖定「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道：https://kgis.tw/8bbk3m

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

資金流向大解密！電動車指數換血 必看5進5退個股

就在本週！鴻海科技日轟動登場！12大亮點搶先一次看

等著賺！43.9億資金停在這 小資定投首選0050之子原因曝光

黃仁勳天花板？輝達財報即將公布 小摩：「4大變數」引爆危機

