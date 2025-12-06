比技藝競賽更猛的宣傳片 南商校友拍出神作

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南是文化的根，也是創新的源！」國立台南高商主辦今年全國高級中等學校學生商業類技藝競賽雖已圓滿落幕，但1支由校友義拍的「神級宣傳片」意外成為討論焦點。影片以科幻辦案風格串起赤崁樓、台南孔廟與廟宇神明等在地文化元素，並融合AI科技意象，再加上國、台、英三語聲帶，視覺質感宛如金馬獎新秀作品，讓師生直呼「像在看明日之星誕生」。

這支影片與賽事花絮由3位目前就讀大學的南商畢業校友──簡合鑫(北藝大)、李薪醇(中科大)、蔡坤宏(台科大)義務共同製作。導演、演員、拍攝、後製全由南商人操刀，學長姐素人客串帥哥美女，讓宣傳片充滿青春、專業與濃濃的「南商出品」，形成校內外熱議的「番外篇」。

技藝競賽向來競爭激烈，前3名不僅具保送國立科技大學資格，更能加分30%，並受邀參加為期12天的國際參訪活動，是學生生涯難得的機會；第4至15名加分25%，第16至30名加分20%，第31至50名則加分15%。

在這樣的高強度競爭下，全國獲獎率僅約46%，能拿下金手獎者更僅16%，難度極高。然而南商表現不凡，校長林聰明指出，今年南商學生獲獎率高達77.8%，金手獎獲獎率更衝上44.4%，堪稱「稱霸全國」。

台南高商得獎學生包括邱禹彤榮獲「網頁設計」金手獎第2名、林宇婕榮獲「職場英文」金手獎第3名、楊睿慈榮獲「平面設計」金手獎第6名、廖芯彤榮獲「電腦繪圖」金手獎第8名、張君寶獲「文書處理」優勝第13名、陳郁晴獲「餐飲服務」優勝第13名、郭秉樺獲「程式設計」優勝第19名。

台南高商校長林聰明(中)與得獎學生合影。(記者洪瑞琴攝)

