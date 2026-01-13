比抓馬杜羅還緊張？ 台東男持刀抵頸對峙 義消冒辛辣煙霧勇奪刀

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨日深夜的台東街頭不平靜！一名患有身心疾病的男子，因不滿家人北上旅遊將其獨留台東，情緒崩潰作勢跳樓，與警、消對峙長達2小時。警消破門在男子以利刃抵頸的緊張氛圍下，最終動用辣椒水與盾牌將其制伏，過程險象環生。

昨晚10時許，警、消獲報有人作勢跳樓到場即先鋪設防墜氣墊，男子卻不斷從樓上朝氣墊潑灑不明液體並投擲垃圾。警方連繫家屬後得知，該男多次在身心科就醫，因家屬近日北上旅行，放他孤身在台東，讓男子備感遺棄，情緒瀕臨崩潰。

為爭取救援時機，警消徵得男子家人同意破門將其強制就醫後，隨即兵分二路，一隊站原地「罰站」聽他細數從2000年開始遭到警方不平對待、警方包庇情色業者，到前天他檢舉違停還被警方無視。另一隊人馬則悄然摸向透天厝後方，架梯爬上二樓再開一樓鐵門後，全員摸入三樓樓梯間。義消說，雖然「比不上抓馬杜羅這麼緊張，但意思也差不多了」。

消防人員趁其從陽台返房間時踹開門，警義消15人全數湧入房內，本想直接撲倒，為首警員大喊「有刀！快撤！」眾人又退回房門口，男子卻是尖刀抵頸、濤濤不絕述說歷史故事。此時，男子去電向妻子抱怨警方強闖民宅反被妻子斥訓，趁著男子講電話一時激動，對警方防備鬆懈的瞬間，年輕員警抓準時機，立即摸出辣椒水瞄準他一頓「輸出」。

男子被辣椒水噴眼，怒吼「你們又來了！我就知道！」，一警撲上以盾壓其持刀手，餘人全數撲上、大喊「撤刀！」，男子只顧大喊「救命」、「不要！」，手腕仍持刀揮舞，眾人全陷在充斥辣椒噴霧的小房間內，每吸一口氣都引發猛烈咳嗽，卻不敢隨意鬆手。

參與的警、消事後回憶，「當時吸氣就狂咳、嘴脣沾到就會痛，但鬆手又可能被砍，真的度日如年」。這場比拚耐力的僵局，最終由一名義消繞過堆疊人群，冒險壓住男子頭部並趁隙奪下尖刀，這才徹底化解危機。該名男子最終在哀嚎聲中，被強制送醫。

警義消從取梯、架梯都避免發出響聲，氣氛緊張。(記者劉人瑋攝)

花了2個多小時才將男子送醫。(記者劉人瑋攝)

奪刀義消險些被割，但手上老繭卻被磨破頗為疼痛。(記者劉人瑋攝)

