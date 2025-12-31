比按核彈鈕更可怕？美專家示警：AI誤判恐在「幾分鐘內」引爆核戰

法國試射M51.3 潛射核導彈。(示意圖) 圖 : 翻攝自法國國防部

[Newtalk新聞] 近日，美國核武安全領域專家在美國媒體撰文示警，指出即便各大核武國家普遍同意「核武發射最終決策權不得交由人工智慧（AI）」，但另一個同樣攸關核戰風險的關鍵環節「核武攻擊預警系統」也不應被人工智慧主導，否則恐對全球核安全構成嚴重威脅。

提出上述警告的是美國斯坦頓核安全計畫高級研究員、現任職於美國對外關係委員會（CFR）的艾琳・D・鄧巴克爾（Erin D. Dumbacher）。她於 29 日發表評論文章，回顧冷戰時期的真實案例，強調核武預警系統一旦誤判，後果恐難以挽回。

鄧巴克爾指出，1983 年冷戰高峰期間，蘇聯的核武預警系統曾錯誤顯示美國已發動核攻擊，所幸當值軍官斯坦尼斯拉夫・彼得羅夫（Stanislav Petrov）憑藉冷靜判斷，認定警報為誤報，才成功避免一場可能引發全球毀滅的核戰。她強調，這起事件凸顯「人類判斷」在核安全體系中的不可替代性。

她進一步指出，隨著人工智慧技術快速發展並逐步被引入軍事領域，其不成熟性與潛在濫用風險正對核安全穩定構成新的挑戰。即使各國普遍承諾由人類掌握核武使用的最終決策權，但若核武預警系統高度依賴人工智慧，仍可能在關鍵時刻誤導決策者。

鄧巴克爾指出，人工智慧已大幅降低深度偽造（deepfake）資訊的製作門檻，使假訊息在影像、音訊與文字層面更具迷惑性。在當前俄烏戰爭中，相關技術已多次引發輿論混亂，甚至影響到具有核武決策權的美國總統川普，相關深度偽造訊息不僅誤導其判斷，也曾被轉發擴散。

她同時警告，人工智慧本身仍存在輸出錯誤資訊與「演算法幻覺」的問題，若此類不可靠資訊被納入核武預警與情勢研判體系，即便最終是否動用核武仍由人類決定，也可能在極短時間內嚴重干擾人類判斷。

鄧巴克爾指出，隨著現代核武器反應時間不斷縮短，例如美國洲際彈道飛彈發射後約 30 分鐘內即可命中目標，決策者實際可用於研判的時間恐僅剩數分鐘，任何誤判都可能造成無法挽回的後果。

她呼籲，正在大力推動人工智慧軍事化應用的美國國防部，應在涉及核武層面設下嚴格紅線，包括提高資訊核查標準、明確標示人工智慧分析結果，並確保關鍵判斷環節由人類主導。同時，應培養更多能像彼得羅夫一樣，對機器輸出的資訊保持高度警覺與質疑精神的專業人員。

此外，鄧巴克爾也主張，應對美國總統動用核武的權力進行更明確的限制與制度化規範，並推動美國與其他核武國家建立暢通的危機溝通管道，以降低誤判升高衝突的風險。

她在文中警告，「人工智慧已具備誤導核指揮鏈關鍵決策者的能力，讓人誤以為遭受實際上並不存在的核打擊」，並呼籲各國應及早制定政策、落實防範措施，避免惡性錯誤資訊最終引發人類無法承受的災難。

