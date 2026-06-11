比排骨還油！油豆腐含油等於半湯匙 百頁豆腐油脂逾兩成

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六種常見豆製品的含油量，可能遠超過一般人的想像。營養師蔡正亮公開點名花干、豆皮、豆包、油豆腐、百頁豆腐及凍豆腐，直言這些便當常見菜色在加工過程中油脂大幅攀升，部分品項的含油量甚至超過一塊排骨，他本人在選菜時都會主動迴避。

營養師蔡正亮公開點名花干、豆皮、豆包、油豆腐、百頁豆腐及凍豆腐，直言這些便當常見菜色在加工過程中油脂大幅攀升。（示意圖／AI生成圖）

蔡正亮在其臉書粉專發文指出，黃豆本身成分單純，但加工製程往往使油脂含量急遽上升。他提醒，口感越香、越Q彈、越滑順的豆製品，通常代表加工程度越深，油脂含量也隨之越高。

在這六種地雷食品中，油豆腐的問題尤為具體。板豆腐原本脂肪含量約為5%，經油炸後可攀升至約20%，一顆三角形油豆腐所含的油脂，相當於半湯匙、約8克的食用油。蔡正亮說明，油炸過程讓豆腐口感更香嫩，同時也更容易吸附滷汁，使整體油脂攝取量進一步增加。

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花干方面，蔡正亮形容其孔洞結構猶如海綿，滷汁僅停留於表面，孔洞內部實則充滿油脂，咬下後滲出的汁液中，約有七成來自油而非滷汁。豆包的情況同樣不樂觀，便當店販售的豆包幾乎都經過油炸定型，吸油力相當強，蔡正亮建議消費者改選白嫩、未經油炸的生豆包，外觀金黃且皺縮的品項則建議直接跳過。

口感越香、越Q彈、越滑順的豆製品，通常代表加工程度越深，油脂含量也隨之越高。（示意圖／AI生成圖）

百頁豆腐的問題則在於原料組成。蔡正亮指出，百頁豆腐的主要成分為植物油、澱粉與大豆分離蛋白，真正來自黃豆的成分僅占整體的20至30%，但脂肪含量卻可能高達15至20%，Q彈口感正是大量植物油與大豆蛋白重新混合加工的結果。

凍豆腐的狀況則與前述品項略有不同。蔡正亞表示，凍豆腐的黃豆原料比例與傳統豆腐相近，可達70至80%以上，本質上仍屬豆腐製品，但冷凍過程中形成的大量孔洞，在火鍋或滷製料理中極易吸附湯汁，導致鹽分與油脂攝取量在不知不覺間超標。

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