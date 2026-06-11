比散步2小時還猛！名醫狂推「1運動」能護腎：不用做30分鐘

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生活中心／朱祖儀報導

台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，洗腎人口居高不下，每年透析人數約為8至9萬人，若想護腎該怎麼做？腎臟科醫師洪永祥表示，除了飲食之外，運動也可以加強腎功能，他自己也會抽空做開合跳約200下，促進血液循環及護腎。

洪永祥在《小宇宙大爆發》節目中表示，有2個因素會導致腎功能下降，一是疾病因素，像是糖尿病、高血壓等，二是習慣因素，喜歡吃甜食、含糖飲料等，但很多慢性病也可能是經年累月的壞習慣造成的。

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洪永祥表示，除了飲食習慣，若想要提高腎絲球過濾率、保護腎功能，運動也很重要，每週最好進行5天、30分鐘中等強度以上的運動，且達到微喘的程度，1分鐘心跳約130下，像是騎腳踏車、跳舞、開合跳、超慢跑都可以，但散步強度不夠，若無法增加心肺功能，即使走2小時也沒用。

洪永祥表示，有些上班族會趁著週末2天密集運動，但研究顯示，運動護腎結果未能達到理想。因此即使他平時很忙碌，無法抽出30分鐘運動，還是會開合跳，大約跳1、200下就已經很喘了。

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